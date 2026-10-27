به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام عبدالله الدقاق، مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در قم و نماینده شیخ عیسی قاسم رهبر انقلاب بحرین، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، خواستار بررسی مجدد دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی فتوای تحریم سلاح‌های کشتار جمعی در پرتو تحولات جدید شد.

در این نامه، با اشاره به تهدیدهای فزاینده علیه ایران و ملت‌های اسلامی، بر بررسی راهکارهای مشروع و مؤثر برای تقویت بازدارندگی تأکید شده است؛ متن نامه به ضممیه بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

به محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه ای دامت برکاته

موضوع درخواست: بازنگری و تأمل مجدد در دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات جدید جهان اسلام

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

بدین وسیله، بار دیگر صمیمانه ترین مراتب تسلیت خود را به مناسبت شهادت رهبر مجاهد جهان اسلام و شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رضوان الله تعالی علیه به محضر مبارک حضرت عالی تقدیم میداریم و از خداوند متعال مسئلت داریام که امت اسلامی را در رویارویی با استکبار جهانی از عزت سربلندی و پیروزی برخوردار فرماید.



محضر مبارک حضرتعالی

ما جمعی از نخبگان علما و پژوهشگران جهان اسلام، ضمن اذعان به جایگاه والای فقاهت و مرجعیت در تبیین احکام شرعی و صیانت از مصالح عالی امت اسلامی بر این باوریم که فتوای تحریم تولید انباشت و استفاده از سلاحهای کشتار جمعی که از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی صادر شد برخاسته از مبانی عمیق دینی باورهای اخلاقی استوار و نگرشی انسانی بود که هدف آن، پاسداری از جان انسانها و جلوگیری از وقوع فجایع انسانی است.

با این حال تحولات پرشتاب و رخدادهای جدید در جهان اسلام ضرورت بازنگری فقهی و راهبردی در برخی مسائل کلان مرتبط با امنیت امت اسلامی و بازدارندگی در برابر تهدیدهای پیش روی آن را بیش از پیش آشکار ساخته است.

جنایات مستمر رژیم صهیونیستی با حمایت قدرتهای استکباری علیه مردم مظلوم غزه و لبنان ، تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ،ایران شهادت رهبر انقلاب اسلامی و کشتار کودکان بیگناه در میناب و دیگر شهروندان مظلوم همگی شواهد روشنی هستند بر اینکه نظام بین الملل در مواجهه با قدرتهای متجاوز، همواره بر اساس مقتضیات عدالت و قواعد انسانی عمل نمیکند.

این نگرانی‌ها با توجه به برخورداری رژیم صهیونیستی از توانمندی های راهبردی و هسته ای و تداوم تهدید امنیت منطقه و جهان اسلام از سوی این رژیم بدون برخورداری از شفافیت و قرار گرفتن تحت نظارت بین المللی متناسب دوچندان میشود. همچنین گزارشها و نگرانی های مطرح شده درباره استفاده از تسلیحات و مهمات حاوی مواد پرتوزا از جمله اورانیوم ضعیف شده در درگیریهای منطقه ای، ضرورت بررسی دقیق ابعاد انسانی حقوقی و امنیتی این مسئله را تأیید میکند.

در چنین شرایطی توجه به آموزه‌های قرآن کریم درباره آمادگی دفاعی و ایجاد توان بازدارندگی به عنوان ضرورتی انکارناپذیر اهمیت ویژه ای می یابد. خداوند متعال در آیه شصت سوره انفال میفرماید:

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ...»



این آیه کریمه بر اصل آمادگی همه جانبه دفاعی و تقویت توان بازدارندگی در برابر دشمنان تأکید دارد؛ اصلی که در شرایط کنونی، با توجه به تهدیدهای موجود علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر ملتهای اسلامی، مستلزم بررسی دقیق و متناسب با مقتضیات روز است.



از سوی دیگر خداوند متعال در آیه ۱۹۴ سوره بقره می فرماید:

«فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»

روشن است که استناد به این دو آیه مستلزم رعایت سایر اصول قطعی شرعی از جمله حرمت، ظلم ممنوعیت تجاوز از حدود الهی و ضرورت صیانت از جان بی گناهان است. از این رو، مسئله اساسی آن است که چگونه میتوان میان اصول قطعی شرع، ضرورت دفاع از امت اسلامی و الزامات بازدارندگی در برابر تهدیدهای فزاینده جمع و سازگاری برقرار کرد.

همچنین مطالبات مطرح شده از سوی بخشی از افکار عمومی و محافل سیاسی و اجتماعی مبنی بر بازنگری در تعهدات و محدودیت های موجود و دستیابی به سطحی از بازدارندگی راهبردی متناسب با تهدیدهای منطقه ای نشان میدهد که این مسئله به یکی از دغدغه های جدی جامعه تبدیل شده است.



بر این اساس از محضر مبارک حضرت عالی درخواست داریم که با توجه به تغییرات پدید آمده در شرایط سیاسی نظامی و امنیتی جهان اسلام و با عنایت به مبانی اجتهاد پویا موضوع دکترین هسته ای جمهوری اسلامی ایران و مبانی فقهی فتوای تحریم سلاحهای کشتار جمعی را بار دیگر مورد تأمل و بررسی عمیق قرار دهید؛ به گونه ای که ضمن پاسداری از اصول والای اسلام در صیانت از حیات انسان امکان بررسی و تبیین راهکارهای مشروع مؤثر و متناسب برای تأمین امنیت پایدار، تقویت توان بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تجاوزهای دشمنان فراهم شود.

امیدواریم رهنمودهای فقهی و حکیمانه حضرت عالی، ضمن پاسداری از اصول بنیادین شریعت و کرامت انسانی زمینه را برای توجه به نگرانی های مشروع مؤمنان و ملتهای اسلامی فراهم سازد و افقهای روشنی را برای صیانت از استقلال امنیت و عزت امت اسلامی بگشاید.

از خداوند متعال مسئلت داریم که عزت و توفیقات حضرت عالی را مستدام بدارد و امت اسلامی را از پیروزی سربلندی و سرافرازی برخوردار فرماید.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

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