ضربه حافظان امنیت به گروهک تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و بازداشت عوامل مرتبط با گروهک‌های معاند و عاملان شهادت دو مأمور انتظامی، با همکاری مشترک فراجا و اداره کل اطلاعات استان چندین باب منزل در شهرستان بمپور مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه این عملیات، ۶ نفر از عوامل مرتبط با گروهک بازداشت شدند.

طبق اعلام پلیس همچنین ۳ سلاح کلاشینکف، ۶ خشاب و ۱۷۲ فشنگ جنگی به‌همراه یک کلت کمری و یک خشاب کشف شد.

شهید نظام دست گشاده و شهید امیرحسین قاسمی دو مامور انتظامی و مدافع میهن از شهدای اقدام ترورییستی این عناصر بودند.

..........................

پایان پیام