به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اغلب نظرسنجی‌های انجام‌شده، حزب بنیامین نتانیاهو، یعنی حزب لیکود، اکثریت کرسی‌های پارلمانی را از دست خواهد داد. در نقطه مقابل، کرسی‌ها میان گروه اپوزیسیون احزاب یهودی اسرائیل به رهبری حزب «یاشار» و سایر احزاب تقسیم خواهد شد.

انتخابات اسرائیل صبح امروز آغاز شده و تا ۱۰ شب ادامه خواهد یافت. نتانیاهو و گادی آیزنکوت از احزاب اپوزیسیون اسرائیل به عنوان دو رقیب اصلی برای کسب مقام نخست‌وزیری مطرح شده‌اند.

گاردین گزارش داده که اغلب نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد که حزب لیکود احتمالاً ۵۰ کرسی و ائتلاف آیزنکوت، ۵۶ کرسی را از آن خود خواهند کرد.

هر حزب برای تشکیل دولت باید حد نصاب ۶۱ کرسی را در انتخابات به دست آورد. شکست مفتضحانه ۷ اکتبر یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش سبد آرای حزب نتانیاهو ذکر شده است. با این حال، با توجه به حمایت‌های دونالد ترامپ و تلاش‌های لابی آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، همچنان احتمال پیروزی حزب لیکود وجود دارد.

نخست‌وزیر در رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم انتخاب نمی‌شود، بلکه اغلب، حزبی که اکثریت پارلمان را در دست دارد اجازه تشکیل دولت را پیدا می‌کند و گزینه خود را معرفی می‌کند.

همچنین نتانیاهو در یک پیام اضطراری اعلام کرد: وضعیت اضطراری! فعالان چپ به حوزه‌ های رأی‌ گیری هجوم برده‌اند و فعالان راست بی‌تفاوت هستند. وقت بیدار شدن است.

بیرون بروید و دیگران را هم برای رأی دادن بیرون ببرید - به حزب لیکود رأی دهید!

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