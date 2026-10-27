برنامه توسعه سازمان ملل: بازگشت ۴.۹ میلیون افغان فشار بر خدمات عمومی را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بازگشت گسترده مهاجران در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، نیاز به اشتغال، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها را در افغانستان افزایش داده است.

این نهاد افزود که در چارچوب برنامه «REVIVE II»، برای حمایت از جوامع محلی در استان‌های هدف برنامه‌ریزی می‌کند. بهبود معیشت خانوارها و تقویت دسترسی به خدمات اساسی از محورهای اصلی این حمایت‌ها عنوان شده است.

بر اساس گزارش اقتصادی‌ـ‌اجتماعی برنامه توسعه سازمان ملل که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، نزدیک به پنج میلیون افغان طی این دوره از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند. در سال ۲۰۲۵ به‌تنهایی حدود ۲.۹ میلیون نفر به افغانستان بازگشتند؛ موجی که بر شرایط اقتصادی و توان ارائه خدمات عمومی در این کشور فشار بیشتری وارد کرده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بسیاری از بازگشت‌کنندگان با آسیب‌پذیری اقتصادی روبه‌رو هستند و تأمین نیازهای اولیه برای آنان دشوار است. محدودیت فرصت‌های شغلی، فقر گسترده و کاهش کمک‌های بین‌المللی نیز بر مشکلات معیشتی مردم افغانستان افزوده است.

برنامه توسعه سازمان ملل با تأکید بر حمایت از معیشت و خدمات اساسی، تلاش دارد به جوامع آسیب‌پذیر در مناطق هدف کمک کند تا با پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران مقابله کنند.

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