خستگی از نتانیاهو مشارکت در انتخابات کنست را به بالاترین سطح از سال ۱۹۷۷ رساند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشارکت در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در پنج ساعت نخست رأی‌گیری از ۳۱ درصد فراتر رفت؛ سطحی که به گفته یک مقام رسمی به شبکه الجزیره، بالاترین میزان مشارکت ثبت‌شده در این مقطع زمانی از انتخابات سال ۱۹۷۷ تاکنون محسوب می‌شود.

یوسی مکلبرگ، پژوهشگر ارشد مشاور در برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم‌هاوس که در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد، با اشاره به نشانه‌های اولیه از مشارکت بالا گفت شمار زیادی از جوانان نیز در انتخابات شرکت کرده‌اند.

مکلبرگ مشارکت بالای رأی‌دهندگان را نشانه احتمالی پدیده‌ای دانست که از آن با عنوان «خستگی از بی‌بی» یاد می‌شود؛ اصطلاحی که به فرسودگی بخشی از جامعه از تداوم حضور بنیامین نتانیاهو در قدرت اشاره دارد. به تحلیل این کارشناس، چنین وضعیتی می‌تواند به افزایش آرای احزاب واقع در سمت چپ نتانیاهو و همچنین احزاب راست‌گراتر از جریان سیاسی او منجر شود؛ هرچند میزان تأثیر این روند بر نتیجه نهایی انتخابات هنوز مشخص نیست.

این کارشناس، انتخابات کنونی را از مهم‌ترین رقابت‌های سیاسی سال‌های اخیر توصیف کرد و گفت شاید رأی‌گیری فرصتی برای ترمیم روابط رژیم صهیونیستی با دیگر کشورهای جهان فراهم می‌کند.

گفتنی است نظرسنجی‌های انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد ائتلاف رقیب بنیامین نتانیاهو ممکن است با کسب ۵۶ کرسی در برابر ۵۰ کرسی حزب لیکود، از ائتلاف حاکم پیشی بگیرد؛ با این حال، هیچ‌یک از این دو جریان بر اساس ارقام اعلام‌شده به حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نمی‌رسند.

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