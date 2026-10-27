یونیسف: واکسن فلج اطفال باید به همه کودکان افغانستان برسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یونیسف افغانستان روز سه‌شنبه، ۵ آبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که هر کودک حق دارد سالم و به‌دور از خطر ابتلا به فلج اطفال رشد کند.

این نهاد افزود که با حمایت سازمان بین‌المللی روتاری، واکسن فلج اطفال را به کودکان در سراسر افغانستان می‌رساند تا از ابتلای آنان به این بیماری جلوگیری شود و جوامع عاری از فلج اطفال باقی بمانند.

یونیسف پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که واکسیناسیون همه کودکان برای ریشه‌کنی فلج اطفال ضروری است و دسترسی به کودکانی که از واکسیناسیون محروم مانده‌اند، یکی از چالش‌های اصلی این برنامه به شمار می‌رود. این نهاد با همکاری سازمان جهانی بهداشت و دیگر شرکا برای افزایش پوشش واکسیناسیون و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها تلاش می‌کند.

فلج اطفال یک بیماری ویروسی واگیردار است که می‌تواند به فلج دائمی منجر شود و کودکان زیر پنج سال بیش از دیگران در معرض خطر آن قرار دارند. واکسیناسیون مؤثرترین راه پیشگیری از این بیماری است.

افغانستان و پاکستان همچنان از معدود کشورهای جهان هستند که ویروس فلج اطفال در آن‌ها به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است؛ ازاین‌رو، تداوم واکسیناسیون و دسترسی همه کودکان به واکسن اهمیت ویژه‌ای دارد.

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