بیانیه گام دوم انقلاب، پرچم نمایان اندیشه ناب انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری ششمین همایش سالانه آینده‌نگاری رهبر شهید با موضوع تشریح ابعاد، محورهای همایش و اعلام فراخوان آن، روز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم در این نشست با اشاره به جایگاه فکری و معنوی شهدای پیشگام انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در مسیری مشترک و با هدفی بلند معنوی حرکت می‌کردند و به فیض عظیم شهادت دست یافتند. باید تلاش کنیم فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و تربیتی ما نیز در مسیر تحقق آینده روشن و درخشانی قرار گیرد که در اسلام ناب و اندیشه این بزرگان ترسیم شده است.

وی با اشاره به صدور بیانیه گام دوم انقلاب در ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ و نزدیک شدن به هشتمین سالگرد آن، گفت: این همایش ششمین همایش سالانه‌ای است که با محوریت آینده‌نگاری برگزار می‌شود. موضوع امسال، آینده‌نگاری قائد حکیم در پرتو بیانیه گام دوم انقلاب و مبتنی بر اندیشه رهبر شهید است؛ اندیشه‌ای که در امتداد تلاش‌های ایشان برای پایه‌گذاری آینده‌ای مستقل، عزتمند و پیشرفته برای کشور شکل گرفته است.

رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم را می‌توان متنی آینده‌نگارانه دانست، افزود: مقصد این بیانیه، ترسیم آینده‌ای چهل‌ساله برای نظام جمهوری اسلامی، ایران عزیز و امت اسلامی است. ظرفیت علمی و گفتمانی بیانیه بسیار فراتر از آن است که صرفاً یک راهبرد یا سیاست تلقی شود؛ بلکه اندیشه‌ای عمیق و ناب در آن متجلی است و می‌توان آن را پرچم نمایان اندیشه ناب انقلاب اسلامی دانست.

ذوعلم ادامه داد: اگرچه بیانیه با امضای رهبر شهید حکیم منتشر شده است، مضامین، اهداف و جهت‌گیری‌های آن در امتداد همان مباحث و مقاصدی قرار دارد که امام راحل عظیم‌الشأن دنبال می‌کردند. بنابراین، این متن فراتر از یک موضع‌گیری شخصی است و بیانگر مکتب اجتماعی امام مجاهد شهید ماست؛ مکتبی که لازم است بیش از گذشته درباره آن تأمل و ابعاد مختلف آن بازخوانی شود.

وی با اشاره به فقدان رهبر شهید و ضرورت بازخوانی اندیشه‌های ایشان، تصریح کرد: امروز بیش از گذشته باید به بیانیه گام دوم بیندیشیم و آن را از نو بخوانیم. این تأملات باید به درکی روشن‌تر از مفاهیم و اهداف انقلاب اسلامی و نیز جریانی منتهی شود که با عنوان مقاومت و در پرتو تفکر انقلاب اسلامی شکل گرفته و در برابر نظام استکباری غرب، به عرصه‌ای از تقابل تمدنی وارد شده است.

آزادی، اخلاق، معنویت و عدالت؛ از ارزش‌های بنیادین انقلاب

رئیس اندیشگاه با اشاره به هشت ارزش مطرح‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری، ارزش‌هایی هستند که در کنار یکدیگر آینده مطلوب جامعه را شکل می‌دهند. دستیابی به این آینده مستلزم آن است که این ارزش‌ها به‌صورت درهم‌تنیده در جامعه تقویت شوند و ارتقا یابند.

ذوعلم با بیان اینکه جمهوری اسلامی در عرصه استقلال سیاسی به دستاوردهای مهمی رسیده است، افزود: در زمینه استقلال فرهنگی، علمی و اقتصادی همچنان به تلاش بیشتری نیاز داریم. همچنین عقلانیت، برادری، عدالت و اخلاق در نظام حکمرانی کشور نیازمند کار و برنامه‌ریزی جدی است. در نظام اقتصادی نیز عدالت و معنویت باید جایگاهی اساسی داشته باشند.

وی با اشاره به ایده تمدن نوین اسلامی، خاطرنشان کرد: این منظومه ارزشی نشان می‌دهد که تمدن نوین اسلامی به‌عنوان آینده‌ای قابل تحقق، چه ویژگی‌ها و مختصاتی دارد و چگونه می‌تواند با مختصات تمدن امروز بشر متفاوت باشد. هدف آن است که در مرحله‌ای تکاملی و پیشرفته، یافته‌ها و دستاوردهای علمی و فناورانه بشر با مبانی اسلامی تلفیق شود و تمدنی پیشرو، انسانی و عادلانه در سطح جهان شکل بگیرد.

ذوعلم تأکید کرد: تحقق چنین آینده‌ای به کار علمی و اندیشه‌ورزانه، استفاده از تجربه‌های موفق در گوشه‌وکنار جامعه و بهره‌گیری از دانش معتبر بشری در عرصه‌های مختلف نیاز دارد. همچنین باید برای مدل‌سازی، فرایندسازی و روشمند کردن حرکت در این مسیر تلاش کرد.

دعوت از اندیشمندان و پژوهشگران برای مشارکت در همایش

وی با بیان اینکه این همایش صرفاً اقدامی نمادین نیست، از اندیشمندان، اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، به‌ویژه جوانان نخبه و اندیشه‌ورز، دعوت کرد در فراخوان همایش مشارکت کنند.

رئیس اندیشگاه گفت: از همه کسانی که مخاطب ویژه بیانیه گام دوم هستند دعوت می‌کنیم با نگاهی آینده‌نگرانه به این متن توجه کنند و با بهره‌گیری از توضیحات رهبر شهید درباره ابعاد مختلف مسائل، منابع دینی، منابع علمی و تجربه‌های داخلی و خارجی، به بررسی و ترسیم آینده بپردازند.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تحلیل‌ها، آسیب‌شناسی‌ها و مدل‌ها و الگوهای پیشنهادی خود را برای ترسیم آینده، به‌صورت نوآورانه و خلاقانه تدوین و به دبیرخانه همایش ارسال کنند. فرصت ارسال چکیده آثار تا آذرماه تعیین شده است و این مهلت نزدیک به دو ماه، فرصت مناسبی برای اندیشیدن و آماده‌سازی آثار فراهم می‌کند.

ذوعلم همچنین به‌طور ویژه از اندیشکده‌های دانشگاهی، حوزوی و رسانه‌ای خواست به‌صورت جمعی درباره موضوعات و محورهای همایش کار کنند و آثار حاصل از خردورزی و اندیشه‌ورزی گروهی خود را ارائه دهند.

عدالت؛ یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تحقق اهداف انقلاب

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی همایش، توجه دادن مجموعه‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و مدیران کلان جامعه به آینده کشور، جامعه و امت اسلامی است، اظهار کرد: آینده ایران و امت اسلامی را نمی‌توان جدا از آینده جهان و سرنوشت مشترک جوامع در این کره خاکی بررسی کرد. تحولات امروز نشان می‌دهد تقابل اسلام ناب و اسلام انقلابی با نظام استکباری به مرحله‌ای روشن رسیده است.

رئیس اندیشگاه با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی در دوران رهبری آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، گفت: نزدیک به نیم‌قرن مقاومت و مجاهدت و رهبری امامین انقلاب، مسیری را شکل داده است که امروز نیز ادامه دارد. در پیام اخیر رهبر انقلاب، تصویری از آینده در عرصه علم، فناوری و خلاقیت ارائه شده و بر اعتماد به ظرفیت‌های کشور و سرمایه انسانی آن تأکید شده است. لازم است این مسیر را دقیق‌تر و روشن‌تر ترسیم کنیم.

ذوعلم با بیان اینکه هشت ارزش مطرح‌شده در بیانیه گام دوم می‌تواند بستر آینده‌نگاری باشد، افزود: باید مشخص کنیم در عرصه رسانه و گفتمان‌سازی، اقتصاد مقاومتی و مستقل، اخلاق و معنویت، استقلال و آزادی، علم و فناوری و به‌ویژه عدالت، چه اقداماتی باید انجام شود.

وی عدالت را یکی از چالش‌های اساسی کشور دانست و تصریح کرد: با وجود دستاوردهای مطلوب و شعارهای ارزشمند، هنوز در مسیرها، فرایندها، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تا تحقق عدالت فاصله وجود دارد. در خود بیانیه گام دوم نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر شهید، کم‌کاری در عرصه عدالت در جامعه است؛ موضوعی که باید با توجه به مبانی اسلام ناب، مکتب اهل‌بیت(ع) و قرآن کریم مورد بررسی جدی قرار گیرد.

رئیس اندیشگاه، عرصه روابط خارجی و مقاومت و نیز سبک زندگی را از دیگر بسترهای موضوعی قابل بررسی در همایش برشمرد و با اشاره به برگزاری مجموعه همایش‌های مرتبط با مکتب امام مجاهد شهید، فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این همایش نیز برشی از توجه ویژه به بیانیه گام دوم انقلاب و ظرفیت‌های فکری و آینده‌نگرانه آن است.

بیانیه گام دوم انقلاب، ترسیم‌کننده آینده‌ای امیدوارانه و واقع‌بینانه است

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوعلم در ادامه این نشست، بیانیه گام دوم انقلاب را صورت‌بندی منقح، شفاف، عمیق و مستدل از مبانی معرفتی و ارزشی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این بیانیه، ترسیمی امیدوارانه و در عین حال واقع‌بینانه از آینده‌ای است که بر اساس ارزش‌های انقلاب اسلامی دنبال می‌شود.

وی افزود: برگزاری این همایش می‌تواند توجه نخبگان پژوهشی و نظام حکمرانی کشور را به ضرورت آینده‌نگاری مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی جلب کند؛ آینده‌نگاری‌ای منسجم، چندبعدی و مبتنی بر مردم، حضور و حرکت عمومی جامعه و استفاده از نیروی محرکه جوانان.

رئیس اندیشگاه با تأکید بر ضرورت میدان دادن به جوانان، ابتکارها و خلاقیت‌های آنان، گفت: از مجموعه‌ها و حلقه‌های میانی جوان و فعالی که در این عرصه تجربه‌های خوبی دارند و برای رفع چالش‌های امروز کشور تلاش می‌کنند، دعوت می‌کنیم تجربه‌ها و دستاوردهای خود را در این همایش ارائه دهند. امیدواریم این تلاش‌ها در مسیر تحقق آرمان‌ها و مقاصد رهبر شهید انقلاب اسلامی مؤثر باشد.

ذوعلم با اشاره به ضرورت توجه به اندیشه‌های رهبر شهید در کنار ابراز علاقه و احساسات نسبت به ایشان، تصریح کرد: امروز در فقدان رهبر حکیم و اثرگذار انقلاب، که کارنامه‌ای درخشان در ساخت ایران امروز و زمینه‌سازی برای ایران آینده داشتند، باید بیش از گذشته به اندیشه ایشان و چگونگی امتداد مسیرشان بیندیشیم.

وی با اشاره به نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی به دلیل برخورداری از پویایی، تحول و ظرفیت پیشرفت متناسب با نیازها و توانمندی‌های جامعه، انقلابی پایان‌ناپذیر است. تحول و پیشرفت متناسب با شرایط و ظرفیت‌های جامعه، عنصری جوهری و ذاتی در انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

رئیس اندیشگاه ادامه داد: تاریخ انقلاب اسلامی و تجربه‌های گذشته آن اهمیت بسیاری دارد، اما نگاه انقلاب صرفاً به گذشته محدود نیست و بیش از آن، آینده را دنبال می‌کند؛ آینده‌ای که تنها در محدوده جغرافیایی ایران یا منافع مادی یک ملت تعریف نمی‌شود و ابعاد مادی زندگی بشر را نیز در بر نمی‌گیرد، بلکه با نگاهی عمیق، دینی، الهی و توحیدی، به سرنوشت همه بشریت و جوامع انسانی می‌اندیشد.

ذوعلم با بیان اینکه انقلاب اسلامی برای خود مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و ملی قائل است، افزود: اصلاح وضعیت کنونی تمدن بشری با بهره‌گیری از دستاوردهای انسانی و رفع چالش‌ها و کاستی‌های موجود، از جمله موضوعاتی است که باید در ترسیم آینده مورد توجه قرار گیرد. هشت ارزش مطرح‌شده در بیانیه گام دوم، به‌عنوان ارزش‌هایی جهانی و فطری، مسیری روشن، شفاف، جذاب و منطقی را برای حرکت به سوی این آینده ترسیم می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های اندیشگاه و اندیشکده‌ها برای تبیین و امتداد بیانیه گام دوم، ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها در عرصه علمی و گفتمان‌سازی به ساخت آینده‌ای بهتر، عمیق‌تر و متعالی‌تر کمک کند.

رئیس اندیشگاه همچنین سنت‌های الهی، جهاد و تلاش مخلصانه، بصیرت و معرفت، همبستگی ملی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور و ایجاد فضای گفت‌وگوی آزاداندیشانه و اندیشه‌ورزانه را از زمینه‌های ضروری برای تحقق این آینده دانست.

ذوعلم در پایان با دعوت از حاضران و فعالان این عرصه برای مشارکت در مسیر تبیین و امتداد اندیشه انقلاب اسلامی، گفت: امیدواریم همه کسانی که در هر جایگاهی فعالیت می‌کنند، خود را عضوی از این حرکت و از یاران اندیشه انقلاب اسلامی بدانند و در امتداد مسیر امام راحل و رهبر شهید انقلاب و پیگیری اهداف و مقاصد آنان نقش‌آفرین باشند.

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