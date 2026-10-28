به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن قرآن‌پژوهی حوزه‌های علمیه در راستای توسعه تعاملات علمی، تبادل تجربیات پژوهشی و تقویت هم‌افزایی میان اعضای خود، نشست هم‌اندیشی با موضوع «ارائه فعالیت‌های علمی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور و شیوه بهره‌مندی از هوش مصنوعی در پژوهش‌های قرآنی» را برگزار می‌کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، و دکتر ابراهیمی، نماینده وزارت علوم، حضور خواهند داشت و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحقیقات قرآنی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

این نشست روز چهارشنبه ۶ آبان، ساعت ۱۸، در سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، واقع در بلوار ۱۵ خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین علوی‌مهر، رئیس انجمن قرآن‌پژوهی حوزه‌های علمیه، با دعوت از اعضای این انجمن برای حضور در نشست، بر اهمیت تعامل علمی و اشتراک‌گذاری دستاوردهای پژوهشی در راستای ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی تأکید کرده است.

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