به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه غرب آسیا در حال گذار از دوران امنیت تحمیلی غرب به سوی معماری امنیتی جدید و بومی است. در حالی که سیاست‌های سنتی واشنگتن و تل‌آویو با بن‌بست‌های میدانی و سیاسی مواجه شده، قدرت‌های منطقه‌ای با بازیگری جدید در حال ترسیم مرزهای نفوذ خود هستند. از بازگشت به میز مذاکره بر اساس شروط ایران تا شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید میان تهران، آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد، همگی نشان از آن دارند که نظم امنیتی جدید دیگر از مرکز واشنگتن مدیریت نمی‌شود، بلکه از دل تحولات میدانی و تغییر در موازنه قدرت‌های منطقه‌ای بیرون می‌آید.

همزمان، پشت‌پرده‌ی جنگ‌های فرسایشی منطقه غرب آسیا، تضادی عمیق میان تصمیمات سیاسی دونالد ترامپ و توصیه‌های نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده در جریان است. با گره خوردن منافع شخصی رهبران واشنگتن و تل‌آویو در انتخابات به چرخه جنگ، اکنون پرسش مهمی درباره سرنوشت جنگ و موضوع افول نفوذ آمریکا از غرب آسیا به‌عنوان پیامد شکست در میدان جنگ مطرح می‌شود.

ناکامی آمریکا در تحقق اهداف جنگ با ایران و تضعیف توان نظامی ایالات متحده

در همین زمینه، گیلبرت داکتورو، نویسنده، مورخ و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا به بررسی پیامدهای جنگی پرداخت که در ابتدا قرار بود کوتاه و قاطع باشد، اما به جنگی فرسایشی تبدیل شد. او با اشاره به اینکه این جنگ، به اذعان رسانه‌های غربی، نه‌تنها در نابودی برنامه هسته‌ای ایران ناکام مانده، بلکه توان نظامی ایالات متحده را نیز به‌شدت تضعیف کرده است، این وضعیت را مصداق خطای محاسباتی واشنگتن در تاریخ معاصر دانست.

هشدار سیا درباره جنگ با ایران و تبعیت ترامپ از توصیه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی

داکتورو در ادامه تأکید کرد که این خطای محاسباتی متوجه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است، نه تیم اطلاعاتی او. به گفته وی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به ترامپ توصیه کرده بود که وارد جنگ نشود؛ با این حال، او برخلاف توصیه دستگاه اطلاعاتی آمریکا، به ارزیابی‌ها و توصیه‌های دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی عمل کرد.

وی ادامه داد: با این حال، درباره ترامپ هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد، قطعی نیست. بله، نتیجه‌ی نهایی این جنگ، نابودی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و احتمالا خروج نیروهای مسلح آمریکا از منطقه‌ای بوده است که اکنون در آن، ترتیبات امنیتی جدیدی با مشارکت ترکیه و پاکستان در حال شکل‌گیری است. با این وجود، بعید نمی‌دانم که این دقیقا همان چیزی بوده که ترامپ از همان ابتدا خواهانش بود. به نظر می‌رسد که او مصمم است ناتو را درهم بشکند و خروج آمریکا از خاورمیانه نیز بخشی از همان طرح کلان برای بازآرایی نظم جهانی است؛ طرحی که هدفش پایان دادن به هژمونی ایالات متحده و حرکت به سوی تقسیم حوزه‌های نفوذ جهانی با چین و روسیه است.

پیش‌بینی پذیرش شروط ایران از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ

این تحلیلگر امور بین‌الملل با اشاره به گذشت چندین ماه از آغاز تجاوز مشترک ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد که با وجود اذعان‌های مکرر به نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان جنگ، دونالد ترامپ سرانجام ناچار خواهد شد برای خاتمه دادن به این مناقشه، شروط اصلی ایران را بپذیرد. به گفته وی، ترامپ تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به پس از برگزاری انتخابات موکول کرده است.

وی در ادامه درباره اظهارات ناظران سیاسی درباره تمرکز سیاست‌های ترامپ بر مهار چین افزود: سخن گفتن از مهار چین صرفا در حد حرف است. من قویا معتقدم که ترامپ در واقع خواهان ترتیبی شبیه به «یالتا ۲» است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، او به دنبال آن است تا جهان را به حوزه‌های نفوذ آمریکا، روسیه و چین تقسیم می‌کند.

گره خوردن سرنوشت جنگ علیه ایران به منافع انتخاباتی ترامپ و نتانیاهو

داکتورو با اشاره به دیدگاه بسیاری از تحلیلگران درباره انفعال ترامپ و کاخ سفید در برابر اهداف شخصی نتانیاهو و تعهد امنیتی بی‌قیدوشرط واشنگتن به تل‌آویو گفت که این رویکرد، سیاست ایالات متحده در خاورمیانه را به‌شدت تحت تأثیر سیاست‌های داخلی جناح‌های تندرو در رژیم صهیونیستی قرار داده است.

وی با اشاره به پیوند میان انتخابات در ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، منافع شخصی ترامپ و نتانیاهو را از عوامل مؤثر بر روند جنگ علیه ایران دانست و افزود: «در ظاهر، ترامپ کاملاً تحت نفوذ و کنترل نتانیاهو بوده است؛ اما همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، درباره ترامپ تقریباً هیچ‌چیز آن‌گونه که به نظر می‌رسد، قطعی و نهایی نیست.»

معماری امنیتی جدید غرب آسیا با مشارکت ایران شکل خواهد گرفت

وی در پایان، با اشاره به افول نفوذ هژمونیک سنتی غرب در غرب آسیا و احتمال شکل‌گیری نظمی امنیتی مبتنی بر توافق‌های مستقیم میان قدرت‌های منطقه‌ای، تأکید کرد که منطقه در آستانه تحولات جدیدی قرار دارد. در همین زمینه، توجه کشورهایی همچون عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به نقش ایران و حضور آنها در تهران با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای، از جمله نشانه‌های تلاش برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

داکتورو در این‌باره گفت: «بی‌شک شاهد شکل‌گیری معماری امنیتی جدیدی خواهیم بود که قدرت‌های منطقه‌ای، از جمله ایران، آن را ایجاد خواهند کرد.»

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