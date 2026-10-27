به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از شهاب، بازگشت ده‌ها هزار صهیونیست از خارج برای مشارکت در انتخابات کنست با هدف جلوگیری از تداوم نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو، به یکی از محورهای رقابت انتخاباتی تبدیل شده است. بر اساس برآورد ابتکار غیرانتفاعی آمریکایی «Fly&Vote»، انتظار می‌رود حدود ۶۷ هزار نفر از صهیونیست‌های مقیم خارج برای رأی دادن به سرزمین‌های اشغالی بازگردند؛ انتخاباتی که در سایه پیامدهای جنگ، اختلافات سیاسی داخلی و رقابت نزدیک میان ائتلاف نتانیاهو و مخالفانش برگزار می‌شود.

گروهی از سازمان‌ها و جریان‌های لیبرال با راه‌اندازی کارزارهایی، صهیونیست‌های مقیم خارج را به بازگشت و شرکت در انتخابات تشویق کرده‌اند. برخی از بازگشت‌کنندگان صراحتاً هدف خود را جلوگیری از ماندن نتانیاهو در قدرت اعلام کرده‌اند و عملکرد دولت او، پیامدهای حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ پس از آن را از عوامل تصمیم خود دانسته‌اند. نداف پولاک، افسر پیشین اطلاعاتی که سال گذشته به همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت کرد، نیز برای شرکت در انتخابات هزینه سفر چند هزار دلاری را پذیرفته است.

او تأکید کرده است که دولت فعلی شکست خورده است.

ابتکار «Fly&Vote» که با هدف تسهیل بازگشت صهیونیست‌های مقیم خارج برای شرکت در انتخابات راه‌اندازی شده، با اعتراض حزب لیکود به رهبری نتانیاهو مواجه شد. این حزب از کمیته انتخابات خواست مانع اجرای این طرح شود. در پی این اعتراض، توافق شد برگزارکنندگان پروازهای اضافی ترتیب ندهند و تعیین قیمت بلیت‌ها بر عهده شرکت‌های هواپیمایی باشد. برگزارکنندگان تأکید کرده‌اند که این ابتکار غیرحزبی و قانونی است؛ با این حال، مشخص نیست بازگشت‌کنندگان به کدام جریان سیاسی رأی می‌دهند و حضور آنان تا چه اندازه بر نتیجه انتخابات تأثیر خواهد گذاشت.

نظرسنجی‌ها از برتری مخالفان نتانیاهو حکایت دارند، اما هیچ‌یک از دو جناح دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت را تضمین‌شده نمی‌دانند. برای تشکیل دولت، کسب دست‌کم ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست ضروری است. در صورت ناتوانی جریان‌های سیاسی در تشکیل ائتلاف، بن‌بست سیاسی ممکن است ادامه یابد و انتخابات دیگری در پیش باشد؛ از همین رو، میزان تأثیر بازگشت رأی‌دهندگان از خارج بر توازن قدرت همچنان نامشخص است.

.............

پایان پیام