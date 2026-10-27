وزیر بهداشت ترامپ در حمله به نامزد مسلمان میشیگان: ۵۰۰ میلیون عرب هیچ دستاوردی ندارند!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا، در یک گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت میشیگان، با طرح اظهاراتی علیه اعراب، سعی داشت آن‌ها را زیر سوال ببرد. او در این مراسم مدعی شد که با وجود جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفری اعراب در جهان، آنان در تولید علم، دریافت جوایز معتبر علمی و ادبی و خلق آثار ادبی دستاوردی ندارند.

کندی این اظهارات را در جریان حمله به محمد عبد السید، نامزد مسلمان حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی سنای آمریکا از ایالت میشیگان، مطرح کرد. به نوشته استیو بنن، تحلیلگر سیاسی شبکه MS NOW، کندی ابتدا مدعی برخورداری از تخصص درباره اخوان‌المسلمین شد و سپس به جای تمرکز بر این گروه، اظهارات خود را به جمعیت گسترده اعراب و مسلمانان تعمیم داد. این در حالی است که السید پیش‌تر ارتباط با اخوان‌المسلمین را رد کرده و مخالفت خود را با این سازمان اعلام کرده است.

نویسنده گزارش تأکید کرده است که ادعاهای کندی درباره فقدان دستاوردهای علمی و ادبی اعراب نادرست است. او برای رد این ادعا به حضور دانشمندان و نویسندگان عرب و مسلمان در عرصه‌های علمی و ادبی اشاره کرده و از نقیب محفوظ و عبدالرزاق گورنه، برندگان جایزه نوبل ادبیات، نام برده است. به نوشته این تحلیلگر، اظهارات وزیر بهداشت آمریکا نه‌تنها دستاوردهای یک جمعیت گسترده را نادیده می‌گیرد، بلکه تصویری تحقیرآمیز از اعراب و مسلمانان ارائه می‌دهد.

بنا بر گزارش MSNOW، اظهارات کندی در شرایطی مطرح شده است که دولت آمریکا درگیر جنگ در خاورمیانه است و نیروهای نظامی این کشور در برخی کشورهای متحد منطقه حضور دارند. نویسنده گزارش معتقد است طرح چنین ادعاهایی از سوی یکی از اعضای کابینه کاخ سفید، فراتر از یک اظهارنظر نادرست است و می‌تواند پیامدهایی در روابط آمریکا با کشورهای منطقه و جوامع عرب و مسلمان داشته باشد.

این اظهارات همچنین در بستر رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش حملات لفظی دونالد ترامپ و متحدان جمهوری‌خواهش علیه مسلمانان مطرح شده است. به نوشته MS NOW، میشیگان که یکی از ایالت‌های دارای بالاترین سهم جمعیت مسلمان در آمریکاست، به یکی از کانون‌های این منازعه سیاسی تبدیل شده است. کندی در این ایالت، در حالی دستاوردهای اعراب و مسلمانان را زیر سؤال برد که رقابت برای کرسی سنای میشیگان از اهمیت ویژه‌ای در تعیین توازن قدرت در کنگره برخوردار است.

نویسنده گزارش در پایان به تغییر نگرش بخشی از رأی‌دهندگان عرب و مسلمان نسبت به حزب جمهوری‌خواه اشاره می‌کند؛ گروهی که شماری از آنان در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ رأی داده بودند، اما اکنون به نوشته رسانه‌های آمریکایی، از مواضع این حزب احساس سرخوردگی و خیانت می‌کنند. این تحلیل هشدار می‌دهد که تداوم لحن ضداسلامی و اظهارات تحقیرآمیز علیه اعراب و مسلمانان ممکن است تلاش جمهوری‌خواهان برای حفظ حمایت این بخش از رأی‌دهندگان را با مشکل مواجه کند.

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