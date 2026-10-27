ویدیو | منطق هدایت در سیره امیرالمؤمنین(ع)

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: جنگ صفین، تنها صحنه تقابل دو جبهه نبود، بلکه میدان ظهور رحمت و دغدغه هدایت در سیره امیرالمؤمنین(ع) بود. این رویکرد برای برخی از اصحاب چنان سنگین و نامأنوس بود که تأخیر در آغاز نبرد را نشانه تردید یا حتی ترس آن حضرت تلقی می‌کردند. حال آنکه امام(ع) این درنگ را از سرِ امید به هدایت انسان‌ها می‌دانستند و می‌فرمودند: اگر این تأخیر زمینه نجات و هدایت حتی یک نفر را فراهم آورد، ارزش آن را دارد. بدین‌سان، سیره علوی نشان می‌دهد که در منطق اولیای الهی، هدایت و نجات انسان‌ها بر شتاب در پیروزی نظامی مقدم است.