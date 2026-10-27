به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان تگزاس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، کارزار مقابله با اسلام‌هراسی و تبعیض مذهبی را گسترش داده‌اند. در شهر فریسکو، اعضای مرکز اسلامی این شهر برای نخستین بار برنامه‌ای با عنوان «باربیکیو و صندوق رأی» برگزار کردند تا ضمن گردهمایی اجتماعی، مسلمانان را به مشارکت در رأی‌گیری زودهنگام تشویق کنند. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که جامعه مسلمانان برای دفاع از حقوق خود به حضور سیاسی مؤثرتری نیاز دارد.

افزایش نگرانی‌ها درباره اسلام‌هراسی در تگزاس، پس از آن شدت گرفته است که گرگ ابوت، فرماندار این ایالت، شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) را سازمانی تروریستی معرفی کرد. همچنین پیشنهادهای مورد حمایت جمهوری‌خواهان برای ممنوعیت شریعت اسلامی و تصویب برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی در مدارس، که منتقدان می‌گویند اسلام را عمدتاً از دریچه جنگ و فتوحات معرفی می‌کند، به مناقشه‌ها دامن زده است.

اختلافات درباره ساخت مساجد و اظهارات اسلام‌هراسانه برخی نامزدهای محلی نیز بر نگرانی مسلمانان افزوده است.

سارا اسرار، شهروند تازه‌تابعیت‌گرفته آمریکایی و مادر سه فرزند، که برای نخستین بار رأی داده است، گفت بخش عمده آرای خود را به نامزدهای دموکرات اختصاص داده، زیرا با برنامه درسی جدید ایالت مخالف است. او با انتقاد از تصویری که در این برنامه از مسلمانان ارائه می‌شود، گفت: «آن‌ها فقط می‌خواهند ما را بد جلوه دهند.»

وی افزود که دخترش احساس می‌کند باید دین خود را پنهان کند. نعمان شفیعی، عضو کمیته امور مدنی مسجد فریسکو نیز گفت برخی از نمازگزارانی که به‌طور سنتی از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کردند، به دلیل افزایش اظهارات اسلام‌هراسانه در حال تجدیدنظر در مواضع خود هستند.

در همین حال، یامین احمد، از داوطلبان کارزار انتخاباتی جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات انتخابات سنای آمریکا در تگزاس، از افزایش محسوس اسلام‌هراسی در این ایالت طی سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که مشارکت بیشتر مسلمانان، سیاستمداران را به پاسخ‌گویی درباره نگرانی‌های این جامعه وادار کند. انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت تالاریکو با کن پاکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه تگزاس، از رقابت‌های مهم انتخاباتی به شمار می‌رود و رأی مسلمانان می‌تواند در معادلات سیاسی این ایالت نقش‌آفرین باشد.

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