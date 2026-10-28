پرسش رهبر شهید از سران کشورهای اسلامی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: قرآن به ما میفرماید که «لایَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الکافِرینَ اَولِیاءَ مِن دونِ المُؤمِنین»؛(۱)

آیا درباره‌ی غزّه به این آیه عمل میشود؟ ‌

چرا سران کشورهای اسلامی علناً مخالفت خودشان، قطع رابطه‌ی خودشان، قطع کمکها و پشتیبانی‌های خودشان از کافرِ ‌مُقاتلِ خبیثِ صهیونیست را اعلام نمیکنند؟

قرآن میفرماید که «لاتَتَّخِذوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُم اَولِیاء»؛(۲) آیا امروز در دنیا به ‌این [آیه] عمل میشود؟

قرآن میفرماید که «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم»؛(۳)

آیا این شدّت عمل، در مقابل رژیم خبیث ‌صهیونیستی نشان داده میشود؟ امروز اینها دردهای بزرگ دنیای اسلام است.

خدای متعال از آحاد ملّتهای مسلمان مؤاخذه ‌میکند که چرا بر دولتهای خودشان فشار نیاوردند، و از دولتهای مسلمان مؤاخذه میکند که چرا عمل نکردند.

اِنَّما یَنهاکُمُ اللهُ ‌عَنِ الَّذینَ قاتَلوکُم فِی الدّینِ وَ اَخرَجوکُم مِن دِیارِکُم ... اَن تَوَلَّوهُم.(۴)

بیانات رهبر شهید در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن۱۴۰۲/۱۲/۰۳

منبع:

۱ ) سوره مبارکه آل عمران آیه ۲۸

لا یَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الکافِرینَ أَولِیاءَ مِن دونِ المُؤمِنینَ ۖ وَمَن یَفعَل ذٰلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللَّهِ فی شَیءٍ إِلّا أَن تَتَّقوا مِنهُم تُقاةً ۗ وَیُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفسَهُ ۗ وَإِلَی اللَّهِ المَصیرُ

ترجمه:افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد (و پیوند او بکلّی از خدا گسسته می‌شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدفهای مهمتری تقیّه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود، برحذر می‌دارد؛ و بازگشت (شما) به سوی خداست.

۲ ) سوره مبارکه الممتحنة آیه ۱

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا لا تَتَّخِذوا عَدُوّی وَعَدُوَّکُم أَولِیاءَ تُلقونَ إِلَیهِم بِالمَوَدَّةِ وَقَد کَفَروا بِما جاءَکُم مِنَ الحَقِّ یُخرِجونَ الرَّسولَ وَإِیّاکُم ۙ أَن تُؤمِنوا بِاللَّهِ رَبِّکُم إِن کُنتُم خَرَجتُم جِهادًا فی سَبیلی وَابتِغاءَ مَرضاتی ۚ تُسِرّونَ إِلَیهِم بِالمَوَدَّةِ وَأَنا أَعلَمُ بِما أَخفَیتُم وَما أَعلَنتُم ۚ وَمَن یَفعَلهُ مِنکُم فَقَد ضَلَّ سَواءَ السَّبیلِ

ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبّت می‌کنید، در حالی که آنها به آنچه از حقّ برای شما آمده کافر شده‌اند و رسول اللّه و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید؛ (پیوند دوستی با آنان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان یا آشکار می‌سازید از همه داناترم! و هر کس از شما چنین کاری کند، از راه راست گمراه شده است!

۳ ) سوره مبارکه الفتح آیه ۲۹

مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم ۖ تَراهُم رُکَّعًا سُجَّدًا یَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا ۖ سیماهُم فی وُجوهِهِم مِن أَثَرِ السُّجودِ ۚ ذٰلِکَ مَثَلُهُم فِی التَّوراةِ ۚ وَمَثَلُهُم فِی الإِنجیلِ کَزَرعٍ أَخرَجَ شَطأَهُ فَآزَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَویٰ عَلیٰ سوقِهِ یُعجِبُ الزُّرّاعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الکُفّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظیمًا

ترجمه:محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و بقدری نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی‌دارد؛ این برای آن است که کافران را به خشم آورد (ولی) کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است.

۴ ) سوره مبارکه الممتحنة آیه ۹

إِنَّما یَنهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلوکُم فِی الدّینِ وَأَخرَجوکُم مِن دِیارِکُم وَظاهَروا عَلیٰ إِخراجِکُم أَن تَوَلَّوهُم ۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّالِمونَ

ترجمه:تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است!