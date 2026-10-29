خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: به جوسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها اعتنا نکنید، کار خودتان را بکنید.

گاهی شما یک تصمیمی گرفته‌اید، تصمیم درستی است، ‌یک عدّه خوششان نمی‌آید، جنجال میکنند؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، هزار متن در فضای مجازی تولید ‌میکنند علیه آن اقدام شما؛

اگر اقدامتان اقدام سنجیده‌ و اندیشیده‌ای است و روی فکر تصمیم‌گیری شده، اعتنا نکنید، کار ‌خودتان را انجام بدهید. ...

کار را با فکر انجام بدهید، اندیشیده و سنجیده انجام بدهید، وقتی که تصمیم گرفتید، فَاِذا عَزَمتَ ‌فَتَوَکَّل عَلَی الله؛(۱) به خدا توکّل کنید، گامهایتان را محکم بردارید.

پیگیری را ــ که تأکید بنده همیشه بر پیگیری است ــ ‌مجدّداً عرض میکنم؛ کارها را نیمه‌کاره رها نکنید.

گاهی انسان یک کاری را با انگیزه‌ی فراوان شروع میکند، منتها یک چند ‌قدمی که جلو رفت، انگیزه‌اش کم میشود؛ این درست نیست. انگیزه را حفظ کنید تا کار به آن نهایت برسد و ان‌شاءالله تمام ‌بشود.‌

بیانات رهبر شهید در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت۱۴۰۲/۰۶/۰۸

منبع:

۱ ) سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۵۹

فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم ۖ وَلَو کُنتَ فَظًّا غَلیظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِکَ ۖ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِی الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلینَ

ترجمه:به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [= مردم‌] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.