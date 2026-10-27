به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی ظهر امروز سه‌شنبه، 5 آبان 1405 در دیدار با هادی حق‌شناس استاندار گیلان، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای توسعه فعالیت‌های قرآنی استان اظهار کرد: در چارچوب این تفاهم‌نامه، امسال مبلغ ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای حمایت از فعالیت‌های قرآنی گیلان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه بر اساس مأموریت‌های ابلاغی در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است، افزود: در این توافق، برنامه‌ها و مسئولیت‌های مشخصی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن و عترت پیش‌بینی شده و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و نتایج اجرای برنامه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تقویت تشکل‌های قرآنی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت تشکل‌ها و محافل قرآنی در شهرستان‌های مختلف گیلان اظهار کرد: حضور فعال اتحادیه تشکل‌های قرآنی، همراهی چهره‌های برجسته این حوزه و تعامل مجموعه‌های فرهنگی استان، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های مشترک و حمایت هدفمند از فعالیت‌های قرآنی فراهم کرده است.

ارباب سلیمانی با تأکید بر ضرورت مشارکت مدیریت استان در اجرای تفاهم‌نامه افزود: انتظار می‌رود با همراهی استانداری گیلان و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در سطح استان فراهم شود.

وی با اشاره به تجربه اجرای تفاهم‌نامه‌های مشابه در سایر استان‌ها، مشارکت استانداری‌ها را عاملی مؤثر در پیشبرد برنامه‌های مشترک دانست و بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی و استانی تأکید کرد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و عترت و توجه به موضوع مهدویت، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان قرآنی، زمینه گسترش برنامه‌های فرهنگی و بهره‌مندی بیشتر مردم گیلان از فعالیت‌های قرآنی و دینی فراهم شود.

پیشینه دینی گیلان؛ ظرفیتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی

در ادامه این دیدار، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی استان اظهار کرد: گیلان با برخورداری از ریشه‌های عمیق دینی، حضور عالمان برجسته و فعالیت محافل متعدد قرآنی، ظرفیت ارزشمندی برای گسترش برنامه‌های فرهنگی و ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) دارد.

وی با بیان اینکه گیلان به تناسب جمعیت خود از جلسات و محافل قرآنی متعددی برخوردار است، افزود: پیشینه فرهنگی و مذهبی این استان و نقش شخصیت‌های اثرگذار آن در تحولات تاریخی و دینی ایران، پشتوانه‌ای مهم برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه عالمان و شخصیت‌های دینی مرتبط با تاریخ گیلان و منطقه، از شیخ زاهد گیلانی، شیخ عبدالقادر گیلانی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی یاد کرد و گفت: بررسی تاریخ دینی و فرهنگی این منطقه، بیانگر پیوندهای دیرینه علمی و مذهبی و نقش شخصیت‌های اثرگذار در گسترش معارف اسلامی است.

حق‌شناس با تأکید بر نقش باورهای دینی در حفظ هویت فرهنگی مردم گیلان تصریح کرد: این استان در طول تاریخ و در مواجهه با تحولات مختلف، توانسته است بخش مهمی از هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کند و امروز نیز باید از این پیشینه ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی بهره گرفت.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مناسک دینی، اقامه نماز، دعا و نیایش در زندگی روزمره خاطرنشان کرد: تقویت فرهنگ دینی و بهره‌گیری از ظرفیت محافل قرآنی می‌تواند در تحکیم پیوندهای اجتماعی، انتقال ارزش‌های فرهنگی و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) نقش مؤثری ایفا کند.

رونمایی از پوستر رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «قرآن و عترت طوبی»

در پایان این دیدار، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، از پوستر رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای «قرآن و عترت طوبی» رونمایی شد.

این رویداد با محوریت موضوعاتی همچون معارف قرآن و عترت، نماز، مهدویت و انتظار، در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای پیش‌بینی شده است و زمینه مشارکت فعالان این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.

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