ارباب سلیمانی: هنر دینی باید هدفمند، خلاقانه و ماندگار باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره دوسالانه رضوی و چهارمین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی آیات، عصر امروز سه‌شنبه، 5 آبان 1405 در آستان مقدس سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع) در آستانه اشرفیه برگزار شد و معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، بر ضرورت تولید آثار هنری هدفمند، خلاقانه و ماندگار با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، در این آیین ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از مدیران ارشد استان، مسئولان شهرستان، آستان مقدس سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع) و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری گردهمایی‌های دینی اظهار کرد: دیدار و ملاقات برادران دینی از توصیه‌های مورد تأکید اهل‌بیت(ع) است و امام جواد(ع) نیز ملاقات برادران دینی را، هرچند کوتاه باشد، موجب رشد و بالندگی عقل دانسته‌اند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گردهمایی در محضر قرآن و عترت می‌تواند زمینه‌ساز برکات فراوانی باشد، درباره تأخیر در برگزاری آیین اختتامیه جشنواره‌ها نیز گفت: هنرمندانی که در این مدت برای جشنواره رضوی و جشنواره آیات وقت گذاشتند و آثار خود را ارسال کردند، انتظار داشتند اختتامیه در فرصتی مناسب برگزار شود، اما به‌دلیل فراز و فرودهای کشور و شرایط خاص، برگزاری این برنامه چندین بار به تعویق افتاد و سرانجام امروز این مراسم برگزار شد.

وی ابراز امیدواری کرد که پایان این دوره از جشنواره‌ها، سرآغاز گام‌هایی بلندتر و مؤثرتر در مسیر توسعه هنر دینی باشد.

پیوند دیرینه دین، فرهنگ و هنر

ارباب سلیمانی با اشاره به پیوند تاریخی دین، فرهنگ و هنر تصریح کرد: دین، فرهنگ و هنر از دیرباز پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته‌اند و در هیچ مقطعی از تاریخ نمی‌توان نشانه‌های این ارتباط را نادیده گرفت. این سه حوزه به یکدیگر پیوسته‌اند و همواره در آثار تاریخی و فرهنگی مورد توجه صاحب‌نظران قرار داشته‌اند.

وی با بیان اینکه انسان ذاتاً کمال‌طلب است و زیبایی یکی از جلوه‌های کمال به شمار می‌رود، افزود: حس زیبایی‌شناسی موهبتی الهی است و انسان به‌طور طبیعی در پی شناخت زیبایی‌ها و درک و تجربه آن‌هاست. هنر نیز بستری برای تجلی و انتقال این زیبایی‌ها در جامعه بشری محسوب می‌شود.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت هدفمندی هنر دینی اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های هنر دینی، جهت‌دار و هدفمند بودن آن است. برخلاف دیدگاهی که هنر را صرفاً برای هنر می‌خواهد، هنر دینی باید در مسیر دستیابی به مقصدی متعالی حرکت کند و آرمان‌های بلند اسلام را به تصویر بکشد.

وی افزود: اگر هنرمند نتواند در اثر خود آرمان‌های متعالی و ارزش‌های اسلامی را به‌درستی مجسم کند، به هدف اصلی خود نرسیده است؛ زیرا هنر دینی باید افزون بر برخورداری از جذابیت‌های هنری، حامل پیام و محتوایی ارزشمند باشد.

کیفیت و نوآوری، رمز ماندگاری آثار هنری

ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه استعداد هنری موهبتی الهی است، خاطرنشان کرد: هر نعمتی مسئولیت و تکلیفی به همراه دارد و هنرمندان نیز باید با شناخت نیازها و مسئولیت‌های زمانه خود، از استعداد و توانایی‌هایشان در مسیر درست بهره بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هنرمندان به رویدادهای جامعه اظهار کرد: هنرمند متعهد نمی‌تواند نسبت به حوادث مهم پیرامونی خود، از جمله جنگ ۱۲روزه، حوادث مرتبط با جنگ رمضان و جنایت میناب، بی‌تفاوت باشد. هنرمندان باید نسبت به مسائل جامعه حساس باشند و مسئولیت اجتماعی خود را در آثارشان مورد توجه قرار دهند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هنر نیز به لحاظ جهت‌گیری و محتوای خود نیازمند انتخاب آگاهانه است، افزود: هنر از جایگاه والایی برخوردار است، اما هر اثر هنری لزوماً ارزشمند نیست. همان‌گونه که در متون دینی از نغمه داوودی و صدای گوساله سامری یاد شده است، میان جلوه‌های مختلف هنر نیز از نظر ارزش و تأثیرگذاری تفاوت وجود دارد.

وی تلاش مستمر، پشتکار و پرهیز از توقف در مسیر خلاقیت را از دیگر ویژگی‌های ضروری هنرمندان دانست و گفت: برخورداری از استعداد به‌تنهایی کافی نیست و هنرمند نباید پس از تولید یک اثر، کار را نیمه‌تمام رها کند؛ بلکه باید با استمرار فعالیت و ارتقای توانایی‌های خود، مسیر رشد و بالندگی هنری را ادامه دهد.

ارباب سلیمانی با تأکید بر اهمیت کیفیت آثار تصریح کرد: در فعالیت هنری، اصل بر انبوه‌سازی نیست و نباید کیفیت را فدای کمیت کرد. اگر اثری از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، گسترش و تولید بیشتر آن نیز ارزشمند خواهد بود؛ اما آنچه ماندگاری یک اثر را تضمین می‌کند، برخورداری از ویژگی‌های ممتاز هنری و محتوایی است.

وی با اشاره به آثار ماندگار شاعرانی همچون حافظ، سعدی و مولانا افزود: این بزرگان آثاری ارزشمند از خود به یادگار گذاشته‌اند که در گذر زمان همچنان مورد توجه قرار دارند. ماندگاری این آثار نشان می‌دهد که کیفیت و عمق محتوایی، نقشی اساسی در ماندگاری میراث فرهنگی و هنری دارد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یک اثر هنری باید هم از نظر قالب و ساختار و هم از نظر محتوا، در سطحی قابل قبول و تحسین‌برانگیز قرار داشته باشد. در هنر دینی نمی‌توان به جذابیت ظاهری یا ارزش محتوایی محدود و حداقلی بسنده کرد؛ بلکه باید تمام توان را برای ارائه بهترین قالب و محتوای ممکن به کار گرفت.

«سلام فرمانده»؛ نمونه‌ای از پیوند خلاقیت و محتوا

ارباب سلیمانی با اشاره به سرود «سلام فرمانده» اظهار کرد: این اثر که در همین منطقه شکل گرفت، نمونه‌ای از تلفیق موفق قالب هنری و محتوای هدفمند است. برخورداری از خلاقیت در ساختار و جهت‌گیری محتوایی مناسب موجب شد این اثر فراتر از استان گیلان و حتی مرزهای ایران مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هنر دینی می‌تواند نقش مهمی در تعلیم و تربیت ایفا کند، افزود: در فعالیت‌های تربیتی، روش‌های غیرمستقیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم و ایجاد زمینه رشد فکری و اخلاقی در مخاطبان است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش آموزه‌های قرآنی و معارف اهل‌بیت(ع) در ماندگاری آثار هنری خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرچه ارتباط آثار هنری با قرآن کریم و معارف اهل‌بیت(ع) عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد، ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری و ماندگاری خواهند داشت.

وی با اشاره به تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد محمود فرشچیان گفت: این اثر نمونه‌ای از آفرینش هنری ماندگار است که توانسته مفاهیم عمیق دینی و عاطفی را به شکلی تأثیرگذار به تصویر بکشد و برای نسل‌های امروز و آینده باقی بماند.

ارباب سلیمانی همچنین با قدردانی از فرهیختگان و فعالان عرصه فرهنگ، هنر و رسانه که پیوند قرآن و عترت را در آثار خود مورد توجه قرار می‌دهند، اظهار کرد: ماندگاری آثار بزرگی همچون آثار حافظ و سعدی، با انس و ارتباط عمیق آنان با معارف قرآنی پیوند دارد. هنرمندان نیز با شناخت مسیر درست و بهره‌گیری از این گنجینه ارزشمند می‌توانند آثاری گویا، اثربخش و ماندگار خلق کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای جان انسان و ارزش تلاش هنری افزود: هنرمندان باید استعداد و فرصت‌هایی را که در اختیار دارند، در مسیری ارزشمند به کار گیرند و با پرهیز از کم‌کاری و سطحی‌نگری، برای دستیابی به کمال در عرصه هنر تلاش کنند.



ارسال ۳۳۰ اثر به جشنواره‌های رضوی و آیات

در ادامه این آیین، سعید طاهری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و مذهبی آستانه اشرفیه اظهار کرد: برگزاری این مراسم در آستان مقدس سلطان سید جلال‌الدین اشرف(ع)، فرصتی برای معرفی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند این شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم سرشار از مفاهیم و ارزش‌های الهی، انسانی و اخلاقی است، افزود: جشنواره آیات می‌کوشد میان این مفاهیم و ظرفیت‌های هنر ارتباط برقرار کند؛ به‌ویژه در حوزه هنرهای نمایشی و در قالب فیلم‌نامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی که رویکردی مشابه نیز در جشنواره امام رضا(ع) دنبال می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به مشارکت هنرمندان از استان‌های مختلف کشور در جشنواره رضوی تصریح کرد: در این دوره از جشنواره، ۱۱۵ شرکت‌کننده از ۲۷ استان کشور، ۱۲۳ اثر به دبیرخانه ارسال کردند که نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه هنرمندان در این رویداد فرهنگی و هنری است.

طاهری همچنین از دریافت ۲۰۷ اثر در چهارمین جشنواره فیلم‌نامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی آیات خبر داد و گفت: این جشنواره در چارچوب برنامه‌های یازدهمین دوره منظومه جشنواره ملی آیات برگزار شده و آثار رسیده، بخش‌هایی در حوزه داستان و نمایش خیابانی را نیز دربر می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار چنین رویدادهایی در تقویت ارتباط میان هنر و معارف دینی افزود: جشنواره‌های رضوی و آیات می‌توانند زمینه‌ای برای شناسایی استعدادهای هنری، ارتقای سطح تولیدات فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر در انتقال مفاهیم قرآنی و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) فراهم کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان از استاد نصرالله قادری، داور بخش حرفه‌ای جشنواره رضوی، سایر داوران، اعضای دبیرخانه و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره‌ها قدردانی کرد و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رشت، مسئولان شهرستان و دیگر نهادها و مجموعه‌های همراه برای همکاری در برگزاری این رویدادها و آیین اختتامیه سپاسگزاری کرد.

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