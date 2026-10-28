به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور و در شرایطی که به دلیل تشدید تنش‌ها و پیامدهای منفی اقتصادی تحت فشار شدید نخبگان و افکار عمومی قرار دارد، بار دیگر ادعاها و لفاظی‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

وی در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در بندر «کورپس کریستی» ایالت تگزاس برای توجیه نارضایتی‌های معیشتی ناشی از جهش بهای سوخت، مدعی شد این بحران خیلی زود پایان خواهد یافت و بهای گازوئیل نیز به‌سرعت کاهش می‌یابد.

ترامپ در ادامه فرافکنی‌های خود ادعا کرد که واشنگتن آغازگر تقابل نبوده و مدعی شد تقابل میان طرفین از سال ۱۹۷۹ وجود داشته است.

وی با طرح ادعاهای تکراری و بی‌اساس در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، مدعی شد که واشنگتن در آستانه پیروزی بزرگ‌تری نسبت به موارد پیشین قرار دارد و اجازه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد؛ ادعایی که تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه خود و نفی آن تأکید داشته است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در بخشی دیگر از اظهارات خود با بیان سخنانی غیرواقعی پیرامون آبراه راهبردی خلیج فارس، به ادعای تردد بیشتر نفت‌کش‌ها در منطقه اشاره کرد و در رویکردی تبلیغاتی مدعی شد واشنگتن به تغییر نام تنگه هرمز به نام وی فکر می‌کند.

ترامپ در واکنش به انتقادها نسبت به گرانی بنزین و سوخت در بازارهای داخلی آمریکا نیز تلاش کرد افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر نشان دهد.

وی ادعا کرد پیش از آغاز این اقدامات، بهای بنزین زیر دو دلار بوده و با علم به احتمال جهش شدید نرخ نفت دست به این کار زده است؛ وی با تمجید از عملیات هوایی بمب‌افکن‌های بی-۲ مدعی شد واشنگتن برای مهار توانمندی‌های ایران ناگزیر از انجام چنین اقدامی بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان با تلاش برای آرام کردن رأی‌دهندگان مدعی شد که بحران‌های جاری در غرب آسیا عواید صادراتی فراوانی برای شرکت‌های انرژی آمریکا به همراه داشته و ایالت تگزاس به بالاترین سطح تولید نفت و گاز دست یافته است.

...........

پایان پیام