به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با پایان رأی‌گیری بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، داده‌های منتشرشده از سوی شبکه‌ها و روزنامه‌های عبری از تحولی بنیادین در نقشه سیاسی سرزمین‌های اشغالی پرده برمی‌دارد.

بر اساس ارزیابی کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی (رسانه نزدیک به نخست‌وزیر این رژیم)، اردوگاه راست‌گرایان حامی نتانیاهو ۶۰ کرسی را کسب کرده و از دستیابی به حد نصاب شکننده ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه رژیم بازمانده است؛ در مقابل، احزاب چپ و میانه ۴۳ کرسی و احزاب عربی ۱۷ کرسی به دست آورده‌اند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در تحلیلی فوری تاکید کرد که داده‌های اولیه تایید می‌کند «بنیامین نتانیاهو بزرگ‌ترین بازنده این انتخابات است».

در واکنش به این وضعیت بحرانی، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که حزب لیکود بلافاصله اعضای خود را از هرگونه مصاحبه و اظهارنظر رسانه‌ای منع کرده است.

روزنامه صهیونیستی «معاریو» از تقویت فرضیه‌ای خبر داد که بر اساس آن، «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی، در نخستین گام گادی آیزنکوت را مأمور تشکیل کابینه رژیم خواهد کرد.

کانال ۱۲ عبری نیز به نقل از منابع مطلع رژیم گزارش داد که آیزنکوت با توجه به پراکندگی آرا، ممکن است سناریوی تشکیل کابینه اقلیت را با تکیه بر حمایت بیرونی جریان‌های همسو دنبال کند.

یکی از نقاط عطف این دور از رقابت‌ها، حضور گسترده اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ بود.

رسانه‌های عبری گزارش دادند مشارکت در جامعه عربی به رقم کم‌سابقه ۸۰ درصد رسیده و کانال ۱۲ رژیم، این رویداد را «دستاورد تاریخی فهرست‌های عربی» توصیف کرد.

منصور عباس، رئیس «فهرست عربی یکپارچه» در واکنش به این نتایج اظهار داشت: «ما کرسی‌های کسب‌شده را به یک واقعیت کاملاً جدید تبدیل خواهیم کرد.»

دراین حال ، یوسف جبارین ، رئیس «فهرست مشترک» نیز با تأکید بر اینکه جریان‌های عربی وزنه تعیین‌کننده پارلمان ر ژیم صهیونیستی خواهند بود، تصریح کرد: «در هیچ سناریوی سیاسی امکان نادیده گرفتن ما وجود ندارد و طی هفته‌های آینده در قبال هر تحولی، تصمیماتی مسئولانه اتخاذ خواهیم کرد.»

نتایج اولیه انتخابات کنست رژیم صهیونیستی موجی از واکنش‌ها را میان سران رژیم در پی داشت.

یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های رژیم اعلام کرد: «افکار عمومی پیام خود را منتقل کرد و عملاً کابینه نتانیاهو را به زیر کشید.»

بنی گانتس، از چهره‌های اپوزیسیون با استقبال از انزوای ائتلاف حاکم گفت: «مردم تغییر را برگزیدند و این تحول باید در مسیری درست پیگیری شود.»

گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با کم‌اهمیت جلوه دادن شکست بلوک حاکم مدعی شد: «شادی اردوگاه چپ زودهنگام است؛ چراکه لیکود همچنان جایگاه بزرگ‌ترین حزب را در اختیار دارد.»

مسئولان ائتلاف حاکم هم در پیامی محتاطانه از طریق سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی خواستار خودداری از قضاوت زودهنگام و منتظر ماندن تا اعلام نهایی آرا شدند.