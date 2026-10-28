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نتایج اولیه انتخابات کنست؛ احزاب عربی در معادله قدرت نقش‌آفرین شدند

۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۲
کد مطلب: 1883445
نتایج اولیه انتخابات کنست؛ احزاب عربی در معادله قدرت نقش‌آفرین شدند

نتایج اولیه شمارش آرای یک میلیون و ۶۰۰ هزار از پیشتازی حزب لیکود در برابر حزب یشار حکایت دارد؛ در شرایطی که هیچ‌یک از جریان‌ها به اکثریت پارلمانی دست نیافته‌اند، کسب ۱۸ کرسی از سوی احزاب عربی می‌تواند بر معادلات سیاسی و روند مذاکرات برای تشکیل کابینه تأثیر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که بعد از شمارش ۲۸ درصد از آراء حزب لیکود ۳۰ کرسی را از آن خود کرده است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که بعد از شمارش یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأی، حزب لیکود ۲۲.۲ درصد و حزب رقیب نتانیاهو یعنی یشار ۱۵.۴ درصد از آراء را کسب کرده اند.

همچنین احزاب عربی شرکت کننده در این انتخابات موفق شدند ۱۸ کرسی را به دست بیاورند.

این در حالی است که برای تشکیل کابینه در رژیم صهیونیستی به ۶۱ کرسی پارلمان نیاز است و هیچ کدام از جریان های سیاسی نتوانسته اند این تعداد کرسی را از آن خود کنند.

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