به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _گادی آیزنکوت رئیس حزب یاشار(یشار) رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیلی ها به تغییر(برای برکناری نتانیاهو) رای دادند.

وی افزود: با برگزاری انتخابات مجدد مخالفم.

آیزنکوت اظهار داشت: اسرائیلی‌ها علیه ادامه حکومت نتانیاهو رأی دادند. نتانیاهو باید کناره‌گیری خود از دنیای سیاست را اعلام کند.

وی ادامه داد: با تمام توانم برای تشکیل یک دولت صهیونیستی که همگان را به خدمت در ارتش ملزم کند، تلاش خواهم کرد.

آیزنکوت گفت: نتانیاهو نباید از امنیت اسرائیل برای ملاحظات سیاسی خود استفاده کند. او رئیس دولت بدون مشروعیت و غیر قابل اعتماد است.

آیزنکوت به فرماندهان امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: اعتمادی به نتانیاهو وجود ندارد، او رئیس دولت غیرقانونی است که مشروعیت ندارد.

اظهارات آیزنکوت در شرایطی بیان می‌شود که بر اساس گزارش‌های پیشین رسانه‌های عبری، حزب لیکود در شمارش اولیه آرا پیشتاز بوده، اما برآوردهای اولیه درباره توزیع کرسی‌ها از دشواری تشکیل ائتلافی برخوردار از اکثریت پارلمانی حکایت داشته است. در چنین شرایطی، صرف پیشتازی یک حزب در تعداد کرسی‌ها، به‌تنهایی تضمین‌کننده تشکیل کابینه نیست و سرنوشت دولت آینده به آرایش نهایی کرسی‌ها و توافق میان احزاب بستگی خواهد داشت.

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