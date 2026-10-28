دعوت جامعه الزهرا(س) از دختران محجبه آذربایجان برای تحصیل در این موسسه علمی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام در پیامی از دختران و بانوان محجبه آذربایجان برای تحصیل در این موسسه علمی دعوت کرد.

متن پیام سرکار خانم سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بدین شرح است:

دختران عزیز و بانوان فرهیخته، مؤمن و محجبه جمهوری آذربایجان

سلام علیکم؛

با تأسف فراوان، از اخبار و گزارش‌های مربوط به محرومیت شما از حق تحصیل به دلیل پایبندی به حجاب اسلامی مطلع شده‌ایم. آنچه در جمهوری آذربایجان می‌گذرد، نه تنها نقض آشکار حق بنیادین آموزش است، بلکه خلاف کرامت انسانی و تعالیم اصیل اسلامی است. دانش‌آموزی که تنها به دلیل حفظ باور دینی و پوشش اسلامی از کلاس درس محروم می‌شود، در نه تنها واقع از آینده و رشد علمی خویش بازمی‌ماند، بلکه کشور و ملت از خدمات ارزشمند ایشان کحروم خواهند شد.

جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، به عنوان نهادهای علمی بانوان، ضمن محکوم کردن این رویه تبعیض‌آمیز، از شما دختران محجبه و دانش‌پژوهان آذربایجانی دعوت می‌کنند تا مسیر علم و معرفت را در محیطی امن، اسلامی و علمی ادامه دهید.

ما اینجا هستیم تا میزبان شما باشیم؛ محیطی که در آن حجاب، افتخار است، نه مانع. جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع این افتخار را دارد که در سطوح مختلف تحصیلی در خدمت بانوان مومنه ای باشد که قلب و دلشان برای یادگیری و نشر معارف دینی می تپد و می خواهند خود را برای یاری حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه آماده کنند. همچنین دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با پذیرش دانشجویانی از حدود ۲۰ کشور جهان، بستری بین‌المللی و تخصصی برای بانوان فراهم کرده است تا علوم انسانی و اسلامی را فراگیرند. شما می‌توانید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در فضایی تک‌جنسیتی و متناسب با ارزش‌های دینی، به تحصیل و پژوهش بپردازید و از امکانات آموزشی، رفاهی و خوابگاهی بهره‌مند شوید.

دختران امروز، سازندگان فردای جوامع اسلامی هستند. محروم کردن شما از علم، محروم کردن ملت‌ها از آینده است. ما در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و دانشکده هدی، دست شما را به گرمی می‌فشاریم و از شما استقبال می‌کنیم.

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

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