بقائی: اعتراف ترامپ رسوایی مضاعف تطهیرکنندگان آمریکا است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به نقض یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، در شبکه ایکس نوشت:

اعتراف رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر اینکه هرگز به توافق اسلام‌آباد باور نداشته و آن را اتلاف وقت می‌دانسته است، یک بار دیگر اثبات کرد که آمریکا تا چه اندازه نسبت به تعهداتش بی‌اعتنا است.

برای ایران البته این موضوع تازگی ندارد. واشنگتن سابقه‌ای طولانی در پیمان‌شکنی دارد و تعهدات بین‌المللی خود را مثل کالای یک بار مصرفی می‌داند که هرگاه رعایت آنها برایش نامطلوب یا دشوار شود، به‌سادگی کنار می‌گذارد.

با وجود این، هیچ توجیهی وجود ندارد که کشورهای اروپایی و دیگر توجیه‌گران اقدامات واشنگتن همچنان به تطهیر رفتارهای خلاف قانون آمریکا و مصون‌سازی این کشور از پاسخ‌گویی ادامه دهند.

نقض تعهدات را نمی‌توان توجیه کرد؛ حقوق بین‌الملل را نمی‌توان گزینشی اجرا کرد؛ با فضاسازی و وارونه‌نمایی سیاسی نمی‌توان واشنگتن را از پاسخ‌گویی در قبال خلاف‌کاری‌هایش تبرئه کرد.

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