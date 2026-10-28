به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گزارش‌ها درباره تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش میان یمن و عربستان به‌ویژه پس از سفر مقام‌های ائتلاف مکه به تهران، نیروهای مسلح یمن روز گذشته سطح تنش را در عمق خاک عربستان افزایش دادند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این حملات وزارت دفاع عربستان در پایتخت این کشور، پالایشگاه رأس‌التنوره در شرق این کشور و اهداف دیگری را دربر گرفت و در قالب مجموعه‌ای از عملیات‌ها از بامداد تا عصر ادامه یافت.

در همین حال، «ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی از رهگیری سه پهپاد یمنی در منطقه شرقی عربستان خبر داد.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز اعلام کرد که این نیروها، مجموعه‌ای از عملیات‌های نظامی را اجرا کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل هدف قرار دادن مقر وزارت دفاع عربستان و دو هواپیمای ترابری نظامی با دو موشک بالستیک بوده است. به گفته او، یکی از هواپیماها در فرودگاه «نجران» و دیگری در پایگاه هوایی «ملک خالد» در منطقه «خمیس مشیط» هدف قرار گرفته است.

وی همچنین افزود که فرودگاه بین‌المللی ابها با یک پهپاد هدف حمله قرار گرفته و این حمله به اختلال در تردد هوایی آن منجر شده است.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر نیز از اجرای دو عملیات خبر داده بودند که عملیات نخست، حمله به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر «ریاض» و عملیات دوم، هدف قرار دادن ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام در خط لوله «شرق ـ غرب» با استفاده از چند پهپاد بوده است.

شروط یمن برای کاهش تنش؛ از رفع محاصره تا پرداخت غرامت

ناظران، این عملیات‌ها را نشانه‌ای از نبود کاهش تنش واقعی میان صنعاء و ریاض دانسته‌اند. به نوشته روزنامه الاخبار، یمن پیش‌تر موافقت خود با کاهش تنش را به پذیرش مطالباتی از سوی دولت عربستان مشروط کرده بود که آن را حقوق مشروع یمنی‌ها می‌داند.

این مطالبات شامل رفع محاصره، توقف حملات، رسیدگی به پرونده حقوق کارکنان دولت، پایان دادن به رنج خانواده‌های اسرا، بازگشایی جاده‌ها و پرداخت غرامت است.

به گفته مقام‌های یمنی، عربستان اراده واقعی برای بازگشت به مسیر صلح ندارد. این در حالی است که ریاض نتوانسته است دستاوردی میدانی به دست آورد و همچنان بر ادامه تنش‌های داخلی یمن در چارچوب آنچه عملیات سپیده‌دم یمن نامیده می‌شود، اصرار دارد.

در تازه‌ترین تحول در این زمینه، صدها نفر از ساکنان استان‌های جنوبی یمن طی ساعات گذشته به مناطق غربی استان لحج و جنوب تنگه باب‌المندب اعزام شده‌اند. به نوشته روزنامه الاخبار، این نیروها تحت فرماندهی «بدر الحربی» افسر سعودی، فعالیت می‌کنند.

در همین ارتباط، منابع سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های عبری درباره پرداخت یک میلیارد دلار از سوی عربستان به یمن در ازای کاهش تنش را رد کردند.

این منابع تأکید کردند که چنین گزارش‌هایی از سوی ریاض و با هدف سنجیدن واکنش صنعاء منتشر می‌شوند.

همچنین شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، توسل عربستان به ایران برای میانجیگری و تلاش برای کاهش تنش از این مسیر را تلاشی دیگر برای طفره رفتن از اجرای تعهداتی دانسته‌اند که ریاض بر اساس نقشه راه سازمان ملل پذیرفته بود. به اعتقاد این افراد، عربستان می‌کوشد بار دیگر خود را به‌عنوان میانجی صلح معرفی کند، نه طرفی که مسئولیت رهبری حملات و محاصره یمن را بر عهده داشته است.

پیشروی نیروهای یمنی در کوه‌های مشرف به تنگه باب‌المندب

در جبهه‌های داخل یمن نیز نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که موفق شده‌اند مناطق گسترده و راهبردی در رشته‌کوه‌های «کهبوب» مشرف به تنگه باب‌المندب را به کنترل خود درآورند.

این نیروها همچنین تاکید کردند که تلاش نیروهای نظامی وابسته به عربستان برای پیشروی از سمت جنوبی تنگه باب‌المندب را دفع کرده‌اند.

به گفته نیروهای مسلح یمن، در جریان این درگیری‌ها، تجمعات نظامی طرف مقابل با چندین موشک بالستیک و سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفته‌اند. حملاتی که به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای وابسته به عربستان و انهدام تعدادی از خودروها و تجهیزات نظامی انجامیده است.

در مقابل، جنگنده‌های سعودی بار دیگر جزیره «میون» را با مجموعه‌ای از حملات هوایی شدید هدف قرار دادند. به نوشته روزنامه الاخبار، این جنگنده‌ها همچنین در رشته‌ای از حملات هوایی به شهر ساحلی «المخا» در غرب استان تعز، اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادند.

تکذیب گزارش‌ها درباره پیشروی نیروهای العمالقه

از سوی دیگر، منابع نظامی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار، صحت گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های نزدیک به عربستان درباره رسیدن نیروهای «العمالقه» ــ تشکیلات نظامی سلفی وابسته به جنوب یمن ــ به جنوب غربی فرودگاه «ذوباب» در نزدیکی تنگه باب‌المندب را رد کردند.

این منابع توضیح دادند تصاویری که این رسانه‌ها منتشر کرده‌اند، در منطقه‌ای در فاصله ۱۸ کیلومتری کوه‌های راهبردی کهبوب ثبت شده است. منطقه‌ای که در غربی‌ترین بخش شهرستان «المضاربه» از توابع استان لحج در جنوب یمن، قرار دارد.

به گفته این منابع، نیروهای العمالقه تلاش کرده‌اند برخی مواضعی را که پس از عقب‌نشینی صدها نفر از نیروهایشان در مناطق «السقیا» واقع در ناحیه «رأس‌العراره» در غرب لحج از دست داده بودند، دوباره تصرف کنند.

همچنین نیروهای سلفی «درع الوطن» تلاش کردند برخی مواضع خود را که در حاشیه شرقی رشته‌کوه‌های کهبوب به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده بود، بازپس بگیرند. اما به گفته منابع یادشده، این تلاش‌ها به پیشروی منجر نشد.

در مقابل، نیروهای مسلح یمن تاکید کردند که دستاوردهای بیشتری در سواحل استان لحج به دست آورده‌اند و مناطق گسترده‌ای از این استان را که در مجاورت شهر عدن قرار دارد، تحت کنترل گرفته‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸