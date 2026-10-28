به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی انتخابات کنست، با ادعای برخورداری جریان راست‌گرا از اکثریت میان صهیونیست‌ها، خواستار اتحاد احزاب یهودی برای تشکیل کابینه شد و مشارکت احزاب عرب در قدرت را زیر سؤال برد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه در واکنش به نتایج انتخابات کنست، از احزاب یهودی خواست برای تشکیل کابینه‌ای راست‌گرای افراطی پشت سر او متحد شوند؛ درخواستی که با هشدار صریح او درباره تشکیل دولتی متکی بر حمایت احزاب عرب همراه بود.

نتانیاهو در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در قدس اشغالی مدعی شد که اردوگاه راست‌گرا از اکثریتی قاطع برخوردار است و همین مسئله، تشکیل کابینه‌ای قدرتمند و منسجم را ضروری می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت اتحاد میان جریان‌های یهودی و صهیونیستی، تشکیل کابینه‌ای با اتکا به حمایت احزاب عرب مخالف صهیونیسم را غیرقابل قبول خواند؛ موضعی که بار دیگر نگاه افراطی‌گرایانه او به مشارکت سیاسی احزاب عرب در ساختار قدرت این رژیم را برجسته می‌کند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین حزب لیکود را بزرگ‌ترین حزب در اسرائیل معرفی کرد و به رسانه‌هایی تاخت که پیش‌تر از احتمال شکست حزب او در انتخابات سخن گفته بودند.

نتانیاهو با اشاره به نظرسنجی‌های پس از انتخابات مدعی شد که نتایج جدید، جایگاه لیکود را به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب حفظ کرده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که برآوردهای تازه پس از انتخابات از بهبود وضعیت کرسی‌های پیش‌بینی‌شده برای حزب لیکود و متحدان راست‌گرای آن حکایت داشت؛ این در حالی بود که برآوردهای اولیه، اردوگاه رقیب به رهبری گادی آیزنکوت را با اختلافی اندک در موقعیت برتر قرار داده بود.

تحولات پس از انتخابات نشان می‌دهد که نتانیاهو در تلاش است با گردآوردن احزاب راست‌گرا و تثبیت حمایت سیاسی از اردوگاه خود، مسیر تشکیل کابینه را هموار کند؛ مسیری که با توجه به مواضع اعلام‌شده او درباره احزاب عرب و تأکید بر یکپارچگی جریان صهیونیستی، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید شکاف‌های سیاسی در اراضی اشغالی شود.

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