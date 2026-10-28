به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی و سخنرانی عمومی با عنوان «رمز تبدیل‌شدن به یک دانشمند مسلمان در سطح جهانی» با حضور دکتر «یحیی جهانگیری» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، «کیایی حاجی آتوک رملی مصطفی» مدیر مدرسه اسلامی شبانه‌روزی نورالهدی، جمعی از استادان، طلاب و دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در منطقه سِتو، بکاسی اندونزی برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود ملی جمهوری اندونزی و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

در ابتدای برنامه، کیایی حاجی آتوک رملی مصطفی، مدیر مجموعه آموزشی نورالهدی به زبان عربی ضمن خوشامدگویی به رایزن فرهنگی ایران و هیئت همراه به معرفی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آموزشی این مجموعه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مجموعه نورالهدی از مقطع مهدکودک تا دبیرستان فعالیت دارد و بیش از هزار دانش‌آموز و طلبه در آن مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت که این مرکز در کنار آموزش‌های عمومی، بر فراگیری علوم اسلامی و تقویت مهارت‌های زبانی به‌ویژه زبان‌های عربی و انگلیسی، تأکید دارد.

مدیر مدرسه نورالهدی همچنین خاطرنشان کرد که شماری از فارغ‌التحصیلان این مجموعه برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی مصر شده‌اند و برخی دیگر نیز علاقه‌مند به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فرصت‌های تحصیلی ایران فراهم شود.

کیایی آتوک رملی مصطفی همچنین با تقدیر از پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران، تلاش این کشور برای توسعه دانش بومی، پیشرفت فناوری و حفظ استقلال ملی را الگویی ارزشمند برای نسل جوان مسلمان دانست.

در ادامه، دکتر یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، سخنرانی خود را با موضوع «رمز تبدیل‌شدن به یک دانشمند مسلمان در سطح جهانی» ارائه کرد.

وی با اشاره به سهم تاریخی تمدن اسلامی و دانشمندان برخاسته از سرزمین ایران و حوزه فرهنگی ایرانی در توسعه دانش بشری، اظهار داشت که بسیاری از چهره‌های برجسته تاریخ علم و اندیشه اسلامی از جمله امام بخاری، عبدالقادر گیلانی، شهاب‌الدین سهروردی، امام محمد غزالی و ابن‌سینا، در گستره تمدنی و فرهنگی ایران تاریخی پرورش یافته‌اند و آثار علمی آنان همچنان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان مطالعه و تدریس می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران تأکید کرد که تمدن اسلامی در گذشته توانسته است دانشمندانی تربیت کند که آثار آنان از مرزهای جغرافیایی و زبانی عبور کرده و به میراث مشترک علمی بشریت تبدیل شده است. ازاین‌رو، نسل جوان مسلمان نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری معاصر، برای دستیابی به جایگاه علمی جهانی تلاش کند.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌ها و دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران در دوران معاصر پرداخت و پیشرفت‌های این کشور در حوزه‌های فناوری، علوم مهندسی، پزشکی، فناوری‌های نوین، علوم انسانی، فلسفه و مطالعات اسلامی را تشریح کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایران، بر اهمیت پیوند میان دانش‌های جدید و میراث فکری و تمدنی اسلام تأکید کرد و افزود که تربیت دانشمند مسلمان در تراز جهانی نیازمند برخورداری از دانش تخصصی، تسلط بر زبان‌های بین‌المللی، توانایی پژوهش، خلاقیت علمی و تعامل با مراکز دانشگاهی جهان است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ادامه، ضمن معرفی ظرفیت‌های دانشگاهی ایران، توضیحاتی درباره شرایط ادامه تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران، رشته‌های تحصیلی، فرصت‌های علمی و مسیرهای پذیرش دانشجویان بین‌المللی ارائه کرد.

مدرسه اسلامی شبانه‌روزی نورالهدی (Pondok Pesantren Nurul Huda) در منطقه سِتو از شهرستان بکاسی، استان جاوه غربی اندونزی واقع شده است. این مجموعه از مراکز آموزشی اسلامی با رویکرد آموزش دینی و عمومی است که فعالیت‌های آموزشی آن از مقطع مهدکودک تا دبیرستان را دربرمی‌گیرد.

این مرکز با بیش از هزار دانش‌آموز و طلبه، در کنار آموزش علوم اسلامی، به آموزش زبان عربی و انگلیسی نیز توجه ویژه دارد و می‌کوشد دانش‌آموزان را برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و بین‌المللی آماده سازد. از ویژگی‌های این مجموعه، توجه به آموزش چندزبانه و پیوند آموزش‌های دینی و عمومی است.

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