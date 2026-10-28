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انتصاب اعضای مرکزی ستاد دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند

۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳
کد مطلب: 1883527
انتصاب اعضای مرکزی ستاد دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعضای مرکزی ستاد دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند را منصوب کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   اعضای مرکزی دومین کنگره ملی شهدای هنرمند طی احکام جداگانه ای از طرف رئیس سازمان بسیج مستضعفین معرفی شدند.

دکتر سید عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس شورای سیاستگذاری و محمد مهدی دادمان به عنوان قائم مقام شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند منصوب شدند.

همچنین حامد شب‌خیز؛ رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور به عنوان دبیر کل و مهدوی نقویان به عنوان دبیر اجرایی کنگره معرفی شدند.

براساس این گزارش مهدی محمدی؛ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان جانشین وزیر در امور کنگره و محمد جواد کهندل‌پور به عنوان مسئول دبیرخانه کنگره، حمیدرضا هراسانی به عنوان جانشین دبیر کل و محمد حسین کریمی‌پور به عنوان دستیار ویژه دبیر کل دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند منصوب شدند.

این کنگره از مردادماه ۱۴۰۵ کار خود را آغاز کرده و تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

انتصاب اعضای مرکزی ستاد دومین کنگره بین‌المللی شهدای هنرمند

 
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