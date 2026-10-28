فعلا ۴۷ میلیارد دلار؛ هزینه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) اعلام کرد هزینه جنگ علیه ایران تا اواسط ماه اکتبر جاری به ۴۷ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با ماه گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش روسیا الیوم، بر اساس برآوردهای سنتکام که در تاریخ ۱۶ اکتبر تهیه و به کنگره ارائه شده است، بیشترین سهم از هزینه‌های جنگ به تأمین مجدد مهمات مصرف شده اختصاص داشته و حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

همچنین حدود ۱۲ میلیارد دلار برای پوشش هزینه‌های اضافی عملیات نظامی در نظر گرفته شده است. هزینه جایگزینی تجهیزات ازدست‌رفته نیز حدود ۶.۱ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این، هزینه پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه، شامل حمل‌ونقل هوایی، پایگاه‌ها، ارتباطات و خدمات لجستیکی در صحنه عملیات، به ۷.۶ میلیارد دلار رسیده است.

این برآوردها هزینه تعمیر خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های نظامی امریکا در خاورمیانه را شامل نمی‌شود.

ارقام جدید، برآوردهای قبلی پنتاگون را که در اوایل ماه سپتامبر گذشته منتشر شده بود، به‌روزرسانی می‌کنند. در آن زمان، هزینه جنگ حدود ۴۳.۶ میلیارد دلار اعلام شده بود.

بر اساس برآوردهای شرکت «مودیز آنالیتیکس»، هزینه این درگیری برای هر خانوار متوسط امریکایی تاکنون به حدود ۲ هزار دلار رسیده است.

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