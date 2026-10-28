به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، وبینار بین‌المللی «سازمان بقیع شیکاگو»، مستقر در ایالات متحده آمریکا، با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان دینی و فرهنگی برگزار شد.

سخنرانان این نشست مجازی ضمن تأکید بر ضرورت بازسازی قبور مطهر بقیع، بر تداوم این مطالبه تا تحقق کامل آن و فراهم شدن زمینه احداث روضه‌ای در این مکان مقدس تأکید کردند.

تأکید بر استمرار نهضت بازسازی بقیع

حجت‌الاسلام محبوب مهدی عابدی نجفی، مسئول سازمان بقیع، با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای بازسازی قبور مطهر بقیع، این حرکت را مسئولیتی مستمر دانست و تصریح کرد که فعالان این عرصه تا تحقق هدف نهایی از پای نخواهند نشست.

وی همچنین ویرانی قبور بقیع را نشانه مظلومیت شخصیت‌های بزرگی دانست که در این سرزمین مقدس مدفون هستند.

حجت‌الاسلام اسلم رضوی از هند نیز با اشاره به مسئولیت دینی مؤمنان، بر ضرورت تلاش در مسیر حق و پایبندی به وظایف شرعی تأکید کرد و استمرار این حرکت را مهم‌تر از نتیجه نهایی دانست.

حجت‌الاسلام سید عباس باقری، دیگر سخنران نشست، مشارکت در نهضت بازسازی بقیع را افتخاری معنوی در پیشگاه اهل‌بیت(ع) توصیف کرد.

امید به تحقق بازسازی بقیع با وجود موانع

حجت‌الاسلام سید احتشام عباس زیدی، محقق هندی، با اشاره به موانع احتمالی پیش روی بازسازی بقیع، قدرت حقیقی را از آن خداوند متعال دانست و نسبت به احداث روضه‌ای باشکوه در این مکان مقدس در آینده ابراز امیدواری کرد.

حجت‌الاسلام سید شیر محمد جعفری، روحانی شهر بمبئی، نیز با تأکید بر اینکه مطالبه دوستداران اهل‌بیت(ع) دریافت کمک مالی از دولت عربستان نیست، خواستار صدور مجوزهای قانونی لازم برای بازسازی قبور مطهر بقیع شد.

وی خاطرنشان کرد که محبان اهل‌بیت(ع) در سراسر جهان آمادگی دارند هزینه اجرای این طرح را از طریق کمک‌های مالی و درآمدهای پاک خود تأمین کنند.

ویرانی بقیع؛ نماد مظلومیت اهل‌بیت(ع)

حجت‌الاسلام سید عرفان مهدی زیدی، روحانی هندی مقیم قم، وضعیت کنونی بقیع را یادآور مظلومیت اهل‌بیت(ع) و نمادی از تقابل تاریخی حق و باطل دانست.

وی با انتقاد از ویرانی قبور و مزارات این قبرستان مقدس تأکید کرد که ظلم، هر اندازه قدرتمند باشد، نمی‌تواند حقیقت را برای همیشه سرکوب کند یا مانع پیروزی حق شود.

.

..........................

پایان پیام