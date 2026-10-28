ارتش پاکستان چندین پاسگاه طالبان را در وزیرستان جنوبی تخریب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های پاکستانی از درگیری در منطقه انگور اده در وزیرستان جنوبی خبر دادند و اعلام کردند که ارتش این کشور در واکنش به آنچه حمله نیروهای طالبان افغانستان به مناطق مسکونی خوانده شده، چندین پاسگاه مرزی این نیروها را هدف قرار داده است.

رادیو پاکستان، رسانه دولتی این کشور، و روزنامه‌های «داون» و «ژئو نیوز» گزارش دادند که در پی شلیک به یک خانه مسکونی در منطقه انگور اده، یک غیرنظامی کشته و پنج نفر از اعضای یک خانواده زخمی شدند.

به نوشته این رسانه‌ها، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای ارتش در عملیات تلافی‌جویانه، چندین پاسگاه و سنگر نیروهای طالبان را تخریب کردند. همچنین مواضع خمپاره‌انداز و استحکامات مرزی از اهداف این عملیات عنوان شده است.

رسانه‌های پاکستانی این اقدام را واکنشی به حمله منتسب به نیروهای طالبان توصیف کردند؛ با این حال، جزئیات مستقلی درباره چگونگی آغاز درگیری و میزان خسارات واردشده به مواضع طرف افغانستانی منتشر نشده است.

این گزارش‌ها همچنین حاکی است که نیروهای پاکستانی پس از این رویداد در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های طالبان روایت مستقلی درباره جزئیات این درگیری و خسارات احتمالی منتشر نکرده‌اند.

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