به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین بندانی نیشابوری در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین جایگاه حضرت زهرا(س) در حفظ ولایت و امامت، فاطمیه را فرصتی برای بازخوانی حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، شناخت مظلومیت اهل‌بیت(ع) و بررسی مسئولیت شیعیان در پاسداری از معارف دینی دانست.

وی با اشاره به اختلاف اقوال درباره زمان شهادت حضرت زهرا(س) و برگزاری مراسم عزاداری در روزهای مختلف گفت: در برخی مناطق، از جمله عراق و نجف اشرف، بر اساس اقوال مختلف تاریخی، مراسم عزاداری در ایام متفاوتی برگزار می‌شود و این اختلاف اقوال می‌تواند زمینه‌ای برای تبلیغ و تبیین بیشتر مظلومیت حضرت زهرا(س) باشد.

حضرت زهرا(س)، محور معرفی اهل‌بیت(ع)

سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیث شریف کساء اظهار داشت: در این حدیث، از پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین علی(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسین(ع) به‌عنوان اهل‌بیت نبوت و معدن رسالت یاد شده است. محوریت حضرت زهرا(س) در این روایت، نشان‌دهنده جایگاه ویژه آن بانوی بزرگوار در معرفی خاندان پیامبر(ص) و تبیین مقام اهل‌بیت(ع) است.

وی فاطمیه را فرصتی برای بازشناسی مرزهای حق و باطل و بررسی حوادثی دانست که مسیر امت اسلامی را پس از رحلت پیامبر(ص) تغییر داد و خاطرنشان کرد: بازخوانی تاریخ این دوران باید به شناخت ریشه‌های اختلاف و توجه بیشتر به سیره اهل‌بیت(ع) منجر شود.

فاطمیه؛ فرصتی برای بازخوانی تاریخ اسلام

بندانی نیشابوری با بیان اینکه شناخت تاریخ اسلام نباید به مطالعه محدود چند جریان خلاصه شود، گفت: در بررسی تاریخ مذاهب باید علاوه بر مذاهب چهارگانه اهل سنت، به دیگر جریان‌ها و شخصیت‌های علمی نیز توجه کرد.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به برخی مقاطع تاریخ تشیع افزود: فاطمیه زمینه‌ای برای طرح پرسش‌های تاریخی درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، چگونگی شکل‌گیری اختلافات و پیامدهای آن برای امت اسلامی است.

این سخنران با اشاره به حضور پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخی مراسم عزاداری امام حسین(ع) گفت: در شهرهایی مانند تهران و اصفهان، برخی مسیحیان و زرتشتیان نیز در مراسم سوگواری امام حسین(ع) حضور پیدا می‌کنند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مراسم حسینی برای ارتباط میان پیروان ادیان مختلف است.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت این مناسبت‌ها برای معرفی سیره اهل‌بیت(ع) استفاده کرد و در عین حال، به جایگاه ویژه فاطمیه در فرهنگ شیعی توجه بیشتری داشت.

سیره حضرت زهرا(س)، الگویی برای دفاع از ولایت

بندانی نیشابوری با اشاره به نام‌گذاری دختران امام موسی کاظم(ع) به نام فاطمه گفت: در نقل‌های تاریخی، برای چند تن از دختران آن حضرت نام فاطمه ذکر شده است و برخی از آنان در شهرهای مختلف مدفون هستند که این موضوع نشانه توجه خاندان اهل‌بیت(ع) به نام و یاد حضرت زهرا(س) است.

وی با بیان اینکه در منابع روایی شیعه، از حضرت زهرا(س) با عنوان صدیقه و شهیده یاد شده است، افزود: در فرهنگ شیعی، حضرت زهرا(س) الگویی برای پیروی از حق، دفاع از ولایت و پایبندی به ارزش‌های دینی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به عمر کوتاه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بنا بر گزارش‌های مشهور در منابع شیعی، آن حضرت در دوران کوتاه زندگی پس از رحلت پیامبر(ص)، برای دفاع از ولایت و امامت تلاش کردند؛ از حضور در مسجد و ایراد خطبه فدکیه گرفته تا پیگیری حقوق اهل‌بیت(ع) و تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع).

بندانی نیشابوری با تأکید بر اینکه نام حضرت زهرا(س) باید با شناخت سیره و مواضع ایشان همراه باشد، خاطرنشان کرد: پیروی از آن حضرت تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نمی‌شود، بلکه دفاع از حق، مسئولیت‌پذیری و پاسداری از ارزش‌های دینی نیز باید در زندگی پیروان اهل‌بیت(ع) نمود پیدا کند.

بازخوانی حوادث سقیفه و مظلومیت امیرالمؤمنین(ع)

بندانی نیشابوری در ادامه با اشاره به ماجرای سقیفه بنی‌ساعده، این واقعه را از موضوعات مهم تاریخ صدر اسلام دانست و گفت: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، در حالی که موضوع جانشینی ایشان مطرح شده بود، گروه‌هایی از انصار و مهاجران درباره تعیین خلیفه به گفت‌وگو پرداختند.

وی با بیان روایت‌هایی درباره فاصله زمانی میان رحلت و خاک‌سپاری پیامبر(ص)، اظهار داشت: در برخی نقل‌های تاریخی آمده است که در آن روزها، گروه‌هایی درگیر مسئله جانشینی بودند و مراسم تدفین پیامبر(ص) با تأخیر انجام شد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به جایگاه غدیر خم در باور شیعیان افزود: امیرالمؤمنین علی(ع) در روایت‌های مربوط به حوادث آن دوران، مردم را به یادآوری واقعه غدیر فراخوانده‌اند؛ با این حال، به گفته وی، برخی افراد در آن مقطع اظهار کردند که این واقعه را به یاد نمی‌آورند.

وی همچنین به گزارش‌هایی درباره دشواری‌های امیرالمؤمنین(ع) در رسیدگی به امور مربوط به پیکر پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: در برخی نقل‌ها آمده است که آن حضرت شخصاً در مراحل نماز و خاک‌سپاری پیامبر(ص) حضور داشتند و پس از پایان مراسم، قبر ایشان را آماده کردند.

بندانی نیشابوری با اشاره به گزارش‌هایی که از تأخیر در خاک‌سپاری پیامبر(ص) حکایت دارند، تأکید کرد: این روایت‌ها در نگاه شیعی، بخشی از مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) و زمینه‌ای برای فهم بهتر حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) به شمار می‌روند.

جایگاه ویژه حضرت زهرا(س) نزد پیامبر اکرم(ص)

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقل‌هایی از منابع تاریخی و حدیثی درباره احترام ویژه پیامبر اکرم(ص) به حضرت زهرا(س) پرداخت و گفت: در شماری از روایات آمده است که پیامبر(ص) هنگام ورود حضرت زهرا(س)، به احترام ایشان برمی‌خاستند و آن حضرت را مورد تکریم قرار می‌دادند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به روایات مربوط به عبارت «فاطمة بضعة منی» اظهار داشت: محبت و احترام پیامبر(ص) به حضرت زهرا(س) در منابع مختلف اسلامی نقل شده است و این جایگاه، اهمیت شناخت سیره و مواضع آن حضرت را دوچندان می‌کند.

وی همچنین با اشاره به روایتی درباره رضایت و خشم حضرت زهرا(س) گفت: در نقل مشهور «إِنَّ اللَّهَ یَرْضَی لِرِضَاکِ وَیَغْضَبُ لِغَضَبِکِ»، بر جایگاه ویژه آن حضرت نزد خداوند تأکید شده است.

بندانی نیشابوری با بیان اینکه در برخی روایات از حضرت زهرا(س) به‌عنوان نخستین فرد از خاندان پیامبر(ص) که وارد بهشت می‌شود یاد شده است، افزود: با وجود این جایگاه، در گزارش‌های شیعی از حوادث پس از رحلت پیامبر(ص)، از رنج‌ها و مظلومیت‌های آن حضرت سخن گفته شده است.

روایت مظلومیت حضرت زهرا(س) در روزهای پایانی عمر

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به گزارش‌های مربوط به بیماری و روزهای پایانی عمر حضرت زهرا(س) گفت: در منابع و مجالس عزاداری شیعی، از دشواری‌های جسمی آن حضرت و محدودیت‌هایی که در انجام برخی امور روزانه داشتند، روایت‌هایی نقل شده است.

وی با اشاره به گزارش‌هایی درباره عیادت برخی افراد از حضرت زهرا(س)، این بخش از تاریخ را از فرازهای اندوه‌بار زندگی آن حضرت دانست و افزود: در نگاه شیعی، این رخدادها در کنار حوادث مربوط به دفاع از ولایت و امامت، بخشی از مظلومیت حضرت زهرا(س) را تشکیل می‌دهند.

بندانی نیشابوری همچنین به روایت‌هایی درباره غسل، کفن و خاک‌سپاری شبانه حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: بر اساس نقل‌های مشهور شیعی، امیرالمؤمنین علی(ع) در مراسم تجهیز و خاک‌سپاری همسرشان نقش اصلی داشتند و پیکر آن حضرت شبانه به خاک سپرده شد.