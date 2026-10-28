عربستان در سیاست خارجی معیارهای دوگانه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی دولت یمن در پیامی در فضای مجازس نوشت: وقتی عربستان سعودی با ایران توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند، آیا مسائل «مجوس» و «روافض» و «صحابه» در بندهای توافق خواهند بود؟ یا اینکه مذاکرات فقط به تضمین عدم حمله ایران به تأسیسات نفتی سعودی در صورت تجدید جنگ میان ایران و آمریکا محدود خواهد شد؟

عربستان سعودی این‌گونه است: عقیده و مقدسات و مسائل اساسی مؤمنین را به میان می‌کشد، شعارهای دفاع از اسلام را سر می‌دهد، و مردم ساده‌دل را تحت این عناوین به جنگ و فدا کردن جانشان تحریک می‌کند. اما وقتی زمان توافق فرا می‌رسد، همه آن شعارها ناپدید می‌شوند و منافع نفتی و امنیتی بر هر چیز دیگری اولویت پیدا می‌کند.



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