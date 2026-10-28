نگرانی شیعیان غرب کابل از افزایش جرم؛ امنیت ادعایی طالبان بدون اقتصاد سراب است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از ساکنان غرب کابل می‌گویند که طی ماه‌های اخیر، جرم و جنایت، از جمله سرقت از خانه‌های مسکونی و اموال مردم، افزایش یافته است.

یک منبع محلی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز سه‌شنبه(۵ آبان) به خبرنگار ابنا گفت که دست‌کم در چهار روز گذشته، شش مورد سرقت در مناطقی مانند گولایی مهتاب‌قلعه، اونچی و پل‌خشک رخ داده است؛ اتفاقی که به گفته او، در پنج سال حاکمیت طالبان سابقه نداشته است.

این منبع گفت: «علاوه بر سرقت تلفن‌های همراه مردم، تعدادی از خانه‌های مسکونی نیز مورد دستبرد قرار گرفته و اشیای نسبتاً گران‌قیمت به سرقت رفته است. این وضعیت نشان‌دهنده بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی افرادی است که شغلی پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند برای تأمین نیازهای خود به سرقت اموال مردم روی بیاورند.»

او افزود: «در ماه‌های نخست حکومت طالبان، میزان سرقت به صفر رسیده بود؛ زیرا سارقان در چندین مورد در ملأعام مجازات شدند و این مسئله باعث کاهش جرایم شد. هنوز هم سارقان در صورت بازداشت مجازات می‌شوند، اما مسئله این است که افراد بیکار دیگر از مجازات هراس ندارند؛ زیرا به معنای واقعی کلمه، بیشتر جوانان گرسنه‌اند، شغلی وجود ندارد، آینده نامشخص است و تبعیض و بدرفتاری نیز وجود دارد. همه این عوامل باعث افزایش جرایم شهری شده است.»

این منبع در ادامه با اشاره به جمعیت زیاد غرب کابل اظهار کرد که بسیاری از جوانان خانواده‌های ساکن این منطقه همچنان از مشکلاتی مانند بیکاری و بحران اقتصادی رنج می‌برند. به گفته او، مدیریت این وضعیت به برنامه‌های حکومت برای ایجاد انگیزه در جوانان و بهبود شرایط اقتصادی آنان بستگی دارد و لازم است اقدامات عملی در این زمینه انجام شود.

به گفته این منبع، دو نهاد حکومتی، یعنی معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان و وزارت کار و امور اجتماعی، نقش اساسی در اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم غرب کابل دارند؛ اما این نهادها طی پنج سال گذشته کمترین توجه را به مناطق شیعه‌نشین غرب کابل داشته‌اند.

از سوی دیگر، هادی سایه، یکی از کارکنان سابق رسانه‌ای در کابل، به خبرنگار ابنا گفت که دو روز پیش، تلفن همراه و پول نقد او در مقابل فروشگاه بزرگ «برچی سنتر» به سرقت رفته است.

آقای سایه نیز معتقد است که در شرایط کنونی، برخی سرقت‌ها ناشی از فشارهای اقتصادی و ناچاری است؛ زیرا فقر و بیکاری جوانان را در تنگنا قرار داده است. به گفته او، ممکن است روزانه صدها مورد از این‌گونه جرایم در مناطق مختلف کابل رخ دهد.

او تأکید کرد که مهار جرایم به برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد و برخورد خشونت‌آمیز و استفاده از قوه قهریه به‌تنهایی کارساز نیست. به گفته وی، لازم است نهادهای مسئول در غرب کابل فعال‌تر شوند و برنامه‌های اقتصادی خود را به‌صورت گسترده در اختیار مردم قرار دهند.

هادی سایه همچنین از بی‌توجهی نهادهای حکومتی به مشکلات منطقه پرجمعیت غرب کابل ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت، کنترل جرایم را برای حکومت دشوارتر خواهد کرد.

شایان ذکر است که بر اساس آمارهای تخمینی، جمعیت غرب کابل بیش از یک میلیون نفر است. بسیاری از خانواده‌های شیعه که به‌دلیل خشکسالی و کمبود امکانات از مناطق مرکزی افغانستان آواره می‌شوند، در غرب کابل سکونت می‌کنند.

تراکم جمعیت در غرب کابل نیز بر مشکلات روزمره اجتماعی و اقتصادی این منطقه افزوده است؛ مشکلاتی که به‌دلیل بی‌توجهی نهادهای حکومتی، روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

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