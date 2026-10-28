به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز پژوهشی انرژی و هوای پاک فنلاند موسوم به «کریکا» (CREA)، اعلام کرد که آمریکا بیش از هر کشور دیگری از افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از شوک جهانی نفت مرتبط با تنش‌ها در تنگه هرمز، تأثیر پذیرفته است.

این مرکز در تحلیلی که به بررسی تأثیر جنگ علیه ایران بر هزینه سوخت در جهان اختصاص داشت، توضیح داد که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر فوریه گذشته، ۴۶۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان در سراسر جهان تحمیل کرده است.

آمریکا با ۱۶۰ میلیارد دلار در صدر قرار گرفت

بر اساس این تحلیل، بحران یادشده هزینه سوخت در ایالات متحده آمریکا را ۱۶۰ میلیارد دلار افزایش داده است. رقمی که معادل حدود یک‌سوم کل هزینه اضافی تحمیل‌شده به مصرف‌کنندگان جهان است.

چین با ۵۴ میلیارد دلار هزینه اضافی در جایگاه دوم قرار گرفت و کانادا با ۱۷ میلیارد دلار در رتبه سوم ایستاد.

هزینه اضافی سوخت برای هر آمریکایی؛ ۴۷۱ دلار

بر مبنای هزینه اضافی به ازای هر نفر، این رقم در آمریکا به ۴۷۱ دلار رسیده است. آن هم با وجود اینکه آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان به شمار می‌رود.

این میزان تقریباً هشت برابر میانگین جهانی یعنی ۶۰ دلار به ازای هر نفر، است.

کانادا با ۴۲۲ دلار به ازای هر نفر، دومین هزینه سرانه بالای سوخت را ثبت کرد و استرالیا با ۳۸۶ دلار در جایگاه سوم قرار گرفت.

مرکز پژوهشی انرژی و هوای پاک اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در آمریکا با سطوح ثبت‌شده در دیگر اقتصادهای مبتنی بر بازار قابل مقایسه بوده است. با این حال، تأثیر آن در آمریکا به دلیل مصرف بالاتر سوخت به ازای هر نفر و پیشرفت محدود در کاهش وابستگی به نفت، شدیدتر بوده است.

تنگه هرمز؛ عامل تشدید نوسانات بازار نفت

بازارهای نفت همچنان تحت تأثیر تنش‌های خاورمیانه و مخاطرات مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با نوسانات پی‌درپی روبه‌رو هستند. این تنگه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های راهبردی جهان برای انتقال انرژی و کالا به شمار می‌رود.

قیمت نفت خام برنت هفته گذشته، در پی موجی از حملات ایران به نفتکش‌ها در نزدیکی تنگه هرمز از ۱۱۷ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین سطح خود از ماه آوریل رسید. قیمت این شاخص نفتی روز دوشنبه نیز بار دیگر به همین محدوده رسید.

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