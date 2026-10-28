به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی پیام راهبردی مقام معظّم رهبری درباره نخبگان و پیشرفت علمی کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: خانواده معزز شهدا و ایثارگران همگام با فرزانگان، اساتید و پژوهشگران، با آرمان‌های والای شهدای نخبه و دانشمندان شهیدمان تجدید بیعت نموده و اطمینان می‌دهند که خون پاک آنان تا فتح بلندترین قله‌های علمی و تحقق مرجعیت دانشیِ ایران اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی، جوشان و الهام‌بخش باقی خواهد ماند.

متن بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»

تقارن ایام حزن‌انگیز شهادت اسوه بی‌بدیل عبودیت، تبیین و جهاد، حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) با طنین پیام حکیمانه، افق‌گشا و امیدآفرین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خطاب به جامعه علمی و نخبگانی کشور، بار دیگر رسالت تاریخی پویندگان طریق حق و پاسداران حریم عزت ایران اسلامی را در هندسه نوین جهانی آشکار ساخت.

پیام جامع معظم‌له که در آن مرزهای «جغرافیای نخبگی» تا بی‌کران ایثار، بصیرت و ازخودگذشتگی امتداد یافته است، جانی تازه در پیکره مدیریتی میهن اسلامی دمید و بار سنگین جهاد علمی و حل مسأله را فراروی همه کارگزاران و فرزندان غیور این آب و خاک قرار داد.

جامعه معزز شاهد و ایثارگر کشور که دیروز در صفوف مقدم جبهه‌های مقاومت سخت و میادین رزم، با نثار خون پاک و بذل سلامت خویش، امنیت و یکپارچگی این سرزمین کهن را تضمین کردند و نام بلندشان در تاریخ پایداری این ملت جاودانه شد، امروز نیز خانواده معزز شهدا و ایثارگران در خیمه‌گاه جهاد علمی، با تکیه بر نبوغ ذاتی و روحیه فداکاری، در خط مقدم نبرد برای استقلال و عزت ملی حضور دارند.

هم‌چنان‌که فرزندان این مرز و بوم دیروز در میدان‌های رزم، جان در کف اخلاص نهادند، امروز نیز در سنگر علم، فناوری و مرزشکنی‌های نخبگی با همان روحیه حماسی در جنگ همه‌جانبه علمی و فناوری حاضرند تا در این عرصه نیز حرف اول را در جهان بزنند.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوره جدید مدیریتی بر نقش نخبگان در حل مسائل و توسعه و پیشرفت کشور تأکید داشته و در جهت رشد و بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان ایثارگری گام برداشته است. این نهاد انقلابی سعی دارد با تغییر رویکردهای سنتی و انفعالی و سرمایه‌گذاری جامع و هدفمند در توسعه دانایی و کانون‌های نخبگی جامعه ایثارگری، نقش موثری در تحول خدمت رسانی داشته باشد.

بر مبنای تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاربست دانش در پاسخ به نیازهای ملموس جامعه، ظرفیت‌های علمی ایثارگران، متخصصان و دانش‌پژوهان شاهد و ایثارگر در پیوند مستقیم با شبکه نخبگانی کشور برای رفع گلوگاه‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف قرار خواهد داشت و نقش علمی خود را در میدان عمل نیز محقق می‌نماید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در سیاست ها و راهبردهای خود علاوه بر توانمندسازی و رشد ظرفیت‌های نخبگان جامعه شاهد و ایثارگر، بر این مهم تاکید دارد تا بستر نقش‌آفرینی نخبگان ایثارگر را در نظام تصمیم گیری، اجرای فرآیندهای سازمانی، برنامه‌ریزی‌ و انجام امور، بیش از گذشته محقق نماید. خانواده معزز شهدا و ایثارگران همگام با فرزانگان، اساتید و پژوهشگران، با آرمان‌های والای شهدای نخبه و دانشمندان شهیدمان تجدید بیعت نموده و اطمینان می‌دهند که خون پاک آنان تا فتح بلندترین قله‌های علمی و تحقق مرجعیت دانشیِ ایران اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی، جوشان و الهام‌بخش باقی خواهد ماند.

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