به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه، ۵ آبان، در نشست شورای امنیت درباره «زنان، صلح و امنیت» با اشاره به وضعیت زنان و دختران در مناطق مختلف جهان، از محرومیت دختران در افغانستان و چند کشور دیگر از آموزش مورد نیازشان، که حق اساسی آنان است، ابراز نگرانی کرد.

گوترش همچنین درباره به حاشیه رانده شدن زنان رهبر، سیاستمداران، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و افزایش خشونت علیه زنان در مناطق درگیر منازعه هشدار داد. او بر ضرورت مشارکت معنادار زنان در روندهای صلح، افزایش حمایت مالی از سازمان‌های تحت رهبری زنان و پاسخ‌گو کردن عاملان خشونت علیه آنان تأکید کرد.

در همین نشست، تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق بشر افغانستان، با اشاره به محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان گفت زنان و دختران افغان از آموزش، اشتغال و حضور در بخش‌های مختلف زندگی عمومی محروم شده‌اند. او با یادآوری تجربه بازداشت و شکنجه خود به دست طالبان، تأکید کرد که سرکوب زنان در افغانستان به یک نظام سازمان‌یافته تبعیض تبدیل شده و میلیون‌ها زن و دختر هر روز با پیامدهای آن روبه‌رو هستند.

پریانی از شورای امنیت و جامعه جهانی خواست حقوق زنان را در هرگونه تعامل با طالبان در اولویت قرار دهند و ناقضان حقوق آنان را پاسخ‌گو کنند. او همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت و تضمین مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده افغانستان شد.

این فعال حقوق بشر با انتقاد از واکنش ناکافی جامعه جهانی گفت زنان افغانستان به اقدام عملی نیاز دارند، نه صرفاً بیانیه و ابراز نگرانی. او هشدار داد که بی‌عملی در برابر نقض حقوق زنان در افغانستان می‌تواند به دیگران این پیام را بدهد که می‌توانند چنین اقداماتی را بدون مجازات تکرار کنند.

محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم و محرومیت زنان از دانشگاه‌ها و بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی، از زمان بازگشت این گروه به قدرت در اوت ۲۰۲۱ ادامه دارد. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها و بازگشت زنان و دختران به آموزش و زندگی عمومی شده‌اند.

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