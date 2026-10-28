به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعطیلی گذرگاه مرزی چذابه میان عراق و ایران همچنان اعتراض‌ها و مخالفت‌های سیاسی را برانگیخته است. در همین حال، اتهام‌هایی علیه دولت عراق مطرح شده مبنی بر اینکه بغداد در برابر فشارهای آمریکا برای افزایش محدودیت‌ها علیه تهران و مختل کردن تجارت با این کشور تسلیم شده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان از ۲۱ اکتبر جاری، بغداد تردد مسافران و جابه‌جایی کالا از طریق این گذرگاه را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. دولت عراق دلیل این تصمیم را الزامات فنی و لجستیکی و ضرورت بازسازی زیرساخت‌ها اعلام کرده است.

با این حال، نبود جدول زمانی مشخص برای بازگشایی گذرگاه چذابه و اختلاف میان توضیحات مطرح‌شده، زمینه را برای طرح این اتهام‌ها فراهم کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای درباره فشار واشنگتن بر بغداد برای بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران و تشدید نظارت بر رفت‌وآمد پول، کالا و مسافران نیز به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده‌اند.

بر اساس برخی از این گزارش‌ها، میان آمریکا و عراق تفاهمی صورت گرفته است که به‌جای بستن پنج گذرگاه مرزی با ایران، تنها یک گذرگاه تعطیل شود. در مقابل، تدابیر بازرسی درباره پول و وسایل همراه شهروندان ایرانی، تشدید و اطلاعات مربوط به آنان به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال شود.

تعطیلی مرز و فشار اقتصادی بر استان میسان

تصمیم به تعطیلی گذرگاه چذابه، پیامدهای سنگینی برای استان میسان به همراه داشته است. استانی که منابع سنتی درآمد در آن از پیش به‌دلیل کمبود آب، کاهش یافته و بخش‌هایی از جمعیت آن به حمل‌ونقل، فعالیت کامیون‌ها، بارگیری و تخلیه کالا و تجارت مرزی وابسته‌اند.

«ناصر الطیب» پژوهشگر مسائل عراق در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار گفت که توقف فعالیت این گذرگاه، منابع درآمد بسیاری از خانواده‌ها را قطع می‌کند و بر ورود کالاها و مصالح ساختمانی تأثیر می‌گذارد.

او هشدار داد که نباید پیامدهای آنچه نقص امنیتی خوانده می‌شود بر دوش شهروندان و بازرگانان گذاشته شود. مسئله‌ای که به گفته وی، رسیدگی به آن بر عهده نهادهای تخصصی است.

شورای استان میسان پیش‌تر خواستار بازگشایی گذرگاه چذابه شده بود. همچنین شماری از نمایندگان پارلمان عراق امضاهایی را برای دعوت از مسئولان ذی‌ربط و بازخواست آنان درباره دلایل تعطیلی گذرگاه، جمع‌آوری کرده‌اند.

«مصطفی دعیر» رئیس شورای استان میسان نیز تهدید کرد که در صورت ادامه این وضعیت، نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. پس از این اظهارات، حکم بازداشت او صادر شد.

در همین زمینه، «صکر المحمداوی» عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار تأکید کرد که تعطیلی گذرگاه چذابه، زیان‌های مالی بزرگی به دنبال دارد و به‌طور مستقیم بر مبادلات تجاری میان عراق و ایران تأثیر می‌گذارد.

او هشدار داد که اگر این وضعیت بدون رسیدگی سریع ادامه یابد، ممکن است پارلمان عراق موضعی قاطع اتخاذ کند.

بازگشت حوادث پهپادی به اطراف منطقه سبز بغداد

نکته قابل توجه آن است که تشدید اختلاف‌ها بر سر تعطیلی گذرگاه چذابه هم‌زمان با بازگشت حوادث مربوط به پرواز پهپادها در اطراف منطقه سبز در مرکز بغداد رخ داده است.

هسته رسانه‌ای امنیتی عراق روز گذشته اعلام کرد که یک پهپاد ناشناس را در نزدیکی منطقه سبز سرنگون کرده است. عملیات رهگیری این پهپاد با صداهایی شبیه انفجار همراه بود که در چند منطقه بغداد شنیده شد.

بر اساس اطلاعات یک منبع امنیتی آگاه که با روزنامه الاخبار گفت‌وگو کرده است، بررسی فنی اولیه نشان داده که این پهپاد حامل مواد منفجره نبوده، بلکه به تجهیزات رصد و شناسایی مجهز بوده است.

این منبع همچنین از شناسایی تحرکات بیش از یک پهپاد در آسمان منطقه سبز، خبر داد و توضیح داد که یکی از آن‌ها در حال بررسی و شناسایی محدوده اطراف سفارت آمریکا و ماهیت فعالیت‌های میدانی در آن منطقه، بوده است.

با وجود این، تعیین هدف این عملیات و شناسایی طرفی که در پشت آن قرار داشته همچنان به نتایج تحقیقات، وابسته است.

این حادثه بار دیگر توجه‌ها را به شکنندگی وضعیت امنیتی‌ جلب می‌کند که دولت عراق در آن فعالیت می‌کند. آن هم در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است.

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