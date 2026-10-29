خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته، گزارشی از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت و در بخش دوم توصیه‌های ایشان به مردم مبعوث و در بخش سوم توصیه‌های ایشان به مسئولان نظام مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش توصیه‌های رهبر شهید به سران قوا، براساس تفکیک ماموریت‌ها و مسئولیت‌های هر قوه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر چه امکان بررسی همه این توصیه‌ها در این نوشتار نیست، اما تلاش می‌شود بر اساس «تکرار توصیه‌های» بیان‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی، مهمترین توصیه‌ها به هر کدام از قوای سه‌گانه، به تفکیک بیان شود.

آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، ایشان در این دیدار، ضمن تجلیل از تلاش‌های رئیس‌جمهور و دولت، حداقل چهار توصیه به دولت داشتند، توصیه‌هایی که تاریخ نشان داد که این «توصیه از جنس وصیت» است.

توصیه مهم ایشان، استفاده مناسب از «طول عمرِ خدمتی» برای کسب رضایت الهی است: «از فرصت خدمت به مردم قدردانی کنید، این فرصت اوّلاً به همه داده نمی‌شود، ثانیاً همیشه داده نمی‌شود. من و شما چند سال یک مسئولیّتی داریم، یک کاری داریم، یک میدانی داریم که می‌توانیم در این میدان حرکت کنیم، کار کنیم، به مردم خدمت کنیم و می‌توانیم در این مدّت خدا را از خودمان راضی کنیم؛ این را از دست ندهیم. از ساعت‌ساعتِ این عمرِ خدمتیِ خودمان استفاده کنیم. اگر این توصیه را عمل کنیم و تحقّق پیدا کند و به موازی‌کاری و بیکاری و کم‌کاری و سرگرم شدن به مسائل دیگر نپردازیم، به نظر من همان‌طور که گفتند، مشکلات حل خواهد شد و در کوتاه‌مدّت یا میان‌مدّت هم حل خواهد شد.»

اهمیت مسئله تولید، توصیه دوم رهبر شهید در این دیدار بود: «مسئله‌ی تولید را باید جدّی گرفت. این توصیه‌ی اوّل من است». دومین توصیه ایشان نیز این بود: «توصیه‌ی دوّم من تأمین بموقع کالاهای اساسی است... ما باید بموقع کالاهای اساسی را تأمین کنیم و میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود...»

توصیه بعدی ایشان در این دیدار، جلوگیری از اسراف در همه ابعاد آن بود: «من یک توصیه هم مربوط به اسراف بکنم. ما واقعاً اسراف می‌کنیم!... به ما گفتند آن که بیشتر از همه اسراف می‌کند خود شما هستید، دولت بیش از همه اسراف می‌کند.. این اسراف‌ها را بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کم است، خرج هم بایستی کم بشود.»

نکته برجسته در «دیدار آخر» آن است که ایشان، «یک توصیه» را دوبار بیان کرده‌اند که نشانگر اهمیت آن است، رهبر شهید در ابتدای این سخنان فرمودند: «همین اوّل آن مطلب را بگویم؛ و آن، این است که دوستانی از مسئولان کشور که با مردم حرف می‌زنند، راوی قدرت و قوّت و امکانات کشور باشند... راوی ضعف‌ها نباشند. بله، ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم؛ کدام کشور ندارد؟ لکن قوّت‌هایی داریم، توانایی‌هایی داریم، کارهایی شده، تلاش‌هایی شده؛ اینها را روایت کنیم و به مردم بگوییم. هم مطبوعات در این زمینه مسئولند، هم صداوسیما مسئول است، و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولند که وقتی جلوی مردم پشت آن بلندگو قرار می‌گیرند، راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و مانند اینها نباشند.»

ایشان بار دیگر در دقایق آخر این دیدار، بر همین نکته تاکید می‌کنند: «من اینجا یک کلمه هم خطاب به اصحاب بیان و قلم نوشته‌ام و آن همین است که کسانی که روزنامه می‌نویسند، مقاله می‌نویسند، بیاناتی در صداوسیما دارند، بیاناتی در فضای مجازی دارند، سعی کنند به ضرر کشورشان حرف نزنند، راوی ضعف کشورشان نباشند، نقاط قوّت را برای مردم بیان کنند؛ نقاط قوّتی که واقعاً وجود دارد، ظرفیّت‌هایی که واقعاً وجود دارد؛ اینها را برای مردم بگویند» به نظر می‌رسد که تکرار دوباره یک توصیه در یک جلسه، نشانگر اهمیت ویژه آن در دیدگاه رهبر شهید است، موضوعی که جز در موارد اندک، هیچگاه در سخنان ایشان تکرار نشده است.

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئولان حاکمیتی و تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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