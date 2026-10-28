به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی صدور حکم محکومیت برای علمای شیعه در برخی کشورهای منطقه از جمله بحرین و کویت، آیت‌الله نوری‌همدانی به حکام منطقه دربارهٔ حبس و اعدام علما هشدار داد.

مرجع تقلید جهان تشیع در این خصوص فرمودند: اخیراً بعضی از حکام کشورهای منطقه، برای خاموش‌کردن صدای حق و عدالت، اقدام به صدور احکام ظالمانه علیه علما، از جمله حبس و حکم اعدام، کرده‌اند. باید توجه داشت این‌گونه احکام نه‌تنها موجب خاموش‌شدن صدای حق و عدالت نخواهد شد، بلکه زمینهٔ سقوط و بی‌اعتباری صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.

آیت‌الله نوری‌همدانی به حکام این کشورها توصیه کرد از این اقدامات نابخردانه دست بردارند و به‌جای مقابله با علما، در مبارزه با استکبار و صهیونیسم، که در پی محو اصل اسلام هستند، با آنان هم‌صدا شوند.

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