صدیقه طاهره(س)، پرچمدار مقابله با جهل جامعه بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت زهرا(س) نماد بانویی فداکار و آگاه به زمانه خویش است؛ چراکه هنگام به خطر افتادن جایگاه ولایت و امامت، کنشگری اجتماعی و روشنگری در سطح جامعه را رهبری کرده و از تمام دارایی خود در این راه گذشتند.

نگاه صدیقه طاهره به این واقعه، فراتر از احساسات یک مادر یا همسر بود؛ بلکه ایشان خود را در دو راهی حق و باطل می‌دیدند و با انتخاب راه ولایت، مسیر بیداری جامعه از خواب غفلت را برگزیدند.

در این راستا دکتر «علی غلامی» رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در سخنانی، به موضوع مبارزه با مشروعیت جهل و سیاست‌های حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر(ص) می‌پردازد.

شکست مشروعیت جهل

وی به واکنش‌های حضرت زهرا(س) در جامعه اشاره کرد و گفت: ایشان تشخیص دادند که در آن مقطع، جهل جامعه در حال تثبیت و مشروعیت است؛ لذا مسیر روشنگری در جامعه را در پیش گرفته تا این مشروعیت منحوس را شکسته و انحراف را رسوا کنند.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) به تفکیک وظیفه حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) پرداخت و بیان داشت: در حالی که امیرالمومنین(ع) مأمور به صبر بودند، صدیقه طاهره(س) خود را محدود به این صبر ندیده و تشخیص دادند که به یاری امام شتافته و بر علیه باطل سخن بگویند.

تسلیم محض ولایت

دکتر غلامی به ویژگی‌های حضرت زهرا(س) مانند اخلاص، تسلیم در برابر ولایت و فداکاری اشاره کرد و ادامه داد: ایشان تمام اقدامات خود را برای رضای خدا انجام داده و نمونه‌ی این اخلاص در جایی عیان می‌شود که در پی درخواست امام علی(ع) مبنی بر نفرین نکردن مردم، ایشان بلافاصله می‌پذیرند و تسلیم نظر امام خود می‌شوند. همچنین حضرت برای رسیدن به این هدف والا، از جان خود و فرزندش گذشت و همه را فدای ولایت کرد.

وی در پایان بر عبرت گرفتن از زندگی دختر پیامبر(ص) تاکید کرد و گفت: حضرت زهرا(س) به همه نشان داد که با فدا کردن تمام داشته‌هایش، راه روشنگری را برای جامعه برگزیده تا حقیقت برای آیندگان روشن بماند و مبادا نادانی و انحراف در جامعه اسلامی عادی شود.

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