به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام حسین ملکی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در گفتگو با ابنا مسابقات قرآنی مدهامّتان را از برنامه‌های ارزشمند قرآنی در سطح کشور دانست که با محوریت فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار می‌شود و اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی و برنامه‌ریزی مستمر در راستای رشد و شکوفایی توانمندی‌های شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این مسابقات برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در مساجد، افزود: شناسایی استعدادها، نقطه آغاز مسیر پرورش آنهاست و می‌توان با تداوم برنامه‌های آموزشی و تربیتی در چارچوب این جشنواره، زمینه رشد و پیشرفت فعالان قرآنی را فراهم کرد.

حجت الاسلام ملکی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه مشارکت در جشنواره مدهامّتان، پیشنهاد کرد: بخشی از این رویداد به حضور علاقه‌مندان قرآنی خارج از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اختصاص یابد. می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد تا کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، علاوه بر اعضای خود، از فعالان و علاقه‌مندان قرآنی ساکن در محله نیز برای حضور در این جشنواره دعوت کنند. همچنین، پیش‌بینی بخشی مستقل برای مشارکت عموم مردم می‌تواند فرصت حضور جوانان و نوجوانانی را فراهم کند که با وجود علاقه به فعالیت‌های قرآنی، عضو کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصریح کرد: چنین رویکردی می‌تواند دایره مشارکت در فعالیت‌های قرآنی را از محدوده کانون‌ها فراتر ببرد و زمینه حضور افراد بیشتری از نسل جوان و نوجوان را در برنامه‌های قرآنی فراهم کند.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به تأثیر رقابت‌های گروهی در ایجاد انگیزه میان جوانان و نوجوانان، گفت: تجربه نشان داده است فعالیت‌هایی که به‌صورت تیمی و گروهی برگزار می‌شوند، به‌ویژه در میان نسل جوان، اثربخشی بیشتری در ایجاد انگیزه و تشویق به مشارکت دارند..فعالیت‌های گروهی در حوزه‌های مختلف، از برنامه‌های قرآنی گرفته تا فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی هنری، می‌توانند شور و نشاط بیشتری در میان جوانان و نوجوانان ایجاد کنند و زمینه گسترش حضور آنان در این عرصه‌ها را فراهم آورند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد تیمی در جشنواره مدهامتان و فراهم شدن امکان حضور علاقه‌مندان خارج از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، شاهد افزایش مشارکت جوانان و نوجوانان و گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح محلات باشیم.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی دارالمومنین همدان برگزار می‌شود.

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