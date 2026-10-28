به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی، رئیس سابق سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور، در مراسم تکریم و معارفه رئیس این سازمان که در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با اشاره به جایگاه هیئت‌های مذهبی در فرهنگ دینی و اجتماعی ایران، تأکید کرد: هیئت‌ها حاصل مجاهدت علما، بزرگان، شاعران و پیرغلامانی هستند که طی سال‌ها برای حفظ و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) تلاش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه افراد بسیاری در سازمان تبلیغات اسلامی برای تقویت این ظرفیت فرهنگی زحمت کشیده‌اند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر پایه مجالس روضه و محبت اهل‌بیت(ع) شکل گرفت و ضروری است این سرمایه ارزشمند متناسب با شرایط جامعه و ساختارهای امروز بازنگری و تقویت شود.

باباخانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای سامان‌دهی فعالیت‌های هیئت‌ها گفت: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین قمی در سازمان تبلیغات اسلامی، نگاه تازه‌ای به ظرفیت هیئت‌ها شکل گرفت و تلاش شد ساختاری منسجم برای پیوند دادن فعالیت‌های راهبردی و مطالعاتی با اقدامات میدانی و عملیاتی ایجاد شود.

رئیس سابق سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور افزود: در این ساختار، موضوعاتی همچون تقویت شبکه هیئت‌ها، خدمت به پیرغلامان و چهره‌های مؤثر، توجه به هیئت‌های اجتماعی، نوحه و شعر و همچنین فعالیت‌های مرتبط با بانوان مورد توجه قرار گرفت و مجموعه‌ای از ساختارها برای خدمت‌رسانی بهتر به هیئت‌های مذهبی شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات آغاز راه است، تصریح کرد: ظرفیت هیئت‌ها بسیار گسترده است و برای بهره‌گیری درست از آن، باید ساختار تشکیلاتی موجود تقویت شود تا بتواند متناسب با نیازهای جامعه، زمینه فعالیت‌های بزرگ‌تر و اثرگذارتر را فراهم کند.

باباخانی با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب بر جایگاه هیئت در جهاد تبیین گفت: هیئت، پایگاه و کانون جهاد تبیین است. در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم که هیئت‌ها، مداحان و شاعران آیینی چگونه با حضور در میدان و برگزاری تجمعات، نقش‌آفرینی کردند و بدون چشمداشت به خدمت فرهنگی و اجتماعی پرداختند.

وی با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، خاطرنشان کرد: ایشان در این مسیر صرفاً در جایگاه رئیس حضور نداشتند، بلکه همواره پشتیبان، همراه و برادر بزرگ‌تر مجموعه بودند و در فراز و فرودها برای پیشبرد کارها کمک کردند.

رئیس سابق سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور همچنین با اشاره به آغاز مسئولیت رئیس جدید سازمان گفت: آشنایی و همراهی من با حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی به حدود ۲۶ سال قبل و فعالیت در هیئت‌ها بازمی‌گردد. در هفته‌های اخیر نیز فرصت بیشتری برای گفت‌وگو درباره جزئیات مسیر تشکیلاتی فراهم شد و امیدوارم با نگاه تازه، نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود و این مجموعه بتواند خدمت شایسته‌تری به دستگاه اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا(س)، ارائه کند.

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