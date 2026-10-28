تشکیل ائتلاف یهودی ـ عربی برای پایان دادن به حکومت نتانیاهو ضروری است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف جبارین، رئیس فهرست مشترک عربی در سرزمین‌های اشغالی، خواستار شکل‌گیری «مشارکت واقعی یهودی ـ عربی» برای پایان دادن به حکومت بنیامین نتانیاهو شد.

وی تأکید کرد تشکیل جایگزینی سیاسی برای رژیم کنونی، مستلزم گفت‌وگو با نمایندگان شهروندان عرب است.

جبارین با انتقاد شدید از نتانیاهو گفت هر جریان سیاسی که به دنبال ارائه جایگزینی واقعی برای دولت کنونی باشد، باید با نمایندگان عرب گفت‌وگو کند. وی دولت نتانیاهو را «آلوده به خون» توصیف کرد و گفت دولت نتانیاهو و ایتامار بن‌گویر، زندگی شهروندان عرب را دشوار کرده‌اند.

او همچنین بر آمادگی فهرست مشترک عربی برای استفاده از قدرت سیاسی خود به‌منظور کنار زدن دولت نتانیاهو، بن‌گویر و بزالل اسموتریچ تأکید کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که شمارش آرای انتخابات پارلمانی، از افزایش کرسی‌های پیش‌بینی‌شده فهرست مشترک عربی حکایت داشت. بر اساس برآوردهای اولیه، این فهرست ۱۲ کرسی به دست می‌آورد؛ اما پس از شمارش ۷۰.۷ درصد آرا، پیش‌بینی‌ها از افزایش کرسی‌های آن به ۱۳ کرسی خبر دادند. این افزایش به بهای از دست رفتن یک کرسی از حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت رقم خورد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده در گزارش، پیش‌بینی می‌شد حزب فهرست متحد عربی نیز ۶ کرسی به دست آورد و مجموع کرسی‌های احزاب عربی به ۱۹ کرسی برسد. در مقابل، ائتلاف نتانیاهو متشکل از احزاب راست‌گرا و مذهبی ۵۴ کرسی و ائتلاف آیزنکوت ۴۹ کرسی کسب کرده بودند؛ ارقامی که نشان می‌داد هیچ‌یک از دو جناح اصلی به اکثریت ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند. در چنین شرایطی، موضع احزاب عربی و امکان همکاری سیاسی با آن‌ها می‌تواند در روند تشکیل دولت آینده نقش مهمی داشته باشد.

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