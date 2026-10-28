به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد بازوبند، پیرغلام حسینی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور که رز چهارشنبه در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی، برای وی آرزوی توفیق در ادامه مسیر خدمت به فرهنگ اهل‌بیت(ع) کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه هیأت‌ها و تشکل‌های مذهبی، از حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی نیز قدردانی کرد و خواستار تداوم مسیر فعالیت‌های گذشته و تقویت دستاوردهای این حوزه شد.

بازوبند با تأکید بر ضرورت توجه به پیرغلامان و پیشکسوتان مجالس اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: بسیاری از این افراد سال‌های عمر خود را بدون چشمداشت در راه خدمت به امام حسین(ع) سپری کرده‌اند و شایسته است در برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان، نگاه ویژه‌ای به آنان وجود داشته باشد.

این پیرغلام حسینی همچنین با اشاره به خدمات و تلاش‌های فعالان هیأتی در استان البرز، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر، زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به تشکل‌های مذهبی و خادمان مجالس اهل‌بیت(ع) فراهم شود.

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