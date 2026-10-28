به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وحید ملتجی، فعال فرهنگی و از برگزارکنندگان رویداد «هوای نو»، با اشاره به سرعت تحولات ناشی از هوش مصنوعی، آینده نهادهای فرهنگی و دینی را نیازمند بازنگری دانست و تأکید کرد: هیئت‌های مذهبی می‌توانند در سال‌های آینده به یکی از موتورهای پیشران انقلاب اسلامی تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی با سرعت زیادی در حال ورود به زندگی روزمره مردم است، اظهار کرد: هم‌اکنون در نمایشگاه‌هایی در چین، کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی به نمایش گذاشته می‌شود و این فناوری نیز به‌تدریج در قالب‌های مختلف وارد زندگی افراد شده است. این تحولات در ماه‌ها و سال‌های آینده گسترده‌تر خواهد شد و تغییرات سیاسی و اجتماعی و پس از آن، حوزه‌های فرهنگی و دینی را نیز با سرعت زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

ملتجی با طرح این پیش‌بینی که طی پنج تا ۱۰ سال آینده، بسیاری از نهادهای فرهنگی کشور با کاهش سرعت فعالیت یا حتی تعطیلی مواجه خواهند شد، گفت: با توجه به روند تحولات، هیئت‌های مذهبی می‌توانند یکی از معدود ظرفیت‌های اثرگذار و پیشران انقلاب اسلامی باقی بمانند؛ حتی در شرایطی که برخی دستگاه‌ها و نهادها دیگر توان اثرگذاری گذشته را نداشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به آینده هیئت‌ها، از حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی و حجت‌الاسلام والمسلمین قمی قدردانی کرد و شکل‌گیری رویداد «هوای نو» را برخاسته از همین نگاه دانست؛ نگاهی که تلاش می‌کند آینده هیئت‌های مذهبی را از امروز ببیند و برای آن برنامه‌ریزی کند.

ملتجی همچنین از حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی خواست این مسیر را با جدیت و توان بیشتری ادامه دهد و برای تقویت و توسعه رویکرد آینده‌نگر در حوزه هیئت‌های مذهبی تلاش کند.

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