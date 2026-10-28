شبکه بانوان هیأتی در ۳۵۰ شهرستان کشور شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسما اسرایی مسئول امور بانوان سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در استان البرز، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی گفت: حمایت‌های او در این سال‌ها، زمینه گسترش فعالیت‌های بانوان هیأتی و تقویت شبکه‌های ارتباطی آنان در سراسر کشور را فراهم کرده است.

وی با اشاره به تفاوت میان بیان شعارها درباره ظرفیت بانوان و حمایت عملی از فعالیت‌های آنان اظهار کرد: در بسیاری از مجموعه‌ها درباره ظرفیت بانوان سخن گفته می‌شود و جلسات متعددی برگزار می‌شود، اما هنگام عمل، حمایت و پشتیبانی لازم وجود ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی از مدیرانی بود که مسئله بانوان را حقیقتاً در اولویت قرار می‌داد و آنچه را در کلام مطرح می‌کرد، در عمل نیز پیگیری می‌کرد.

اسرایی با اشاره به شکل‌گیری شبکه بانوان هیأتی در کشور افزود: امروز در ۳۵۰ شهرستان کشور، بانوانی در قالب شبکه‌ای فعال حضور دارند که هدف آن انتقال تجربه‌ها، تقویت ارتباطات و توانمندسازی فعالیت‌های بانوان در حوزه هیئت است. شکل‌گیری و توسعه این شبکه با حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در دوره مدیریت باباخانی امکان‌پذیر شد.

مسئول امور بانوان سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در البرز همچنین به گسترش هیئت‌های دانش‌آموزی دختران اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، بیش از ۳۰۰ هیئت دانش‌آموزی دختران در قالب یک شبکه سامان‌دهی شده‌اند تا فعالیت‌های این حوزه انسجام بیشتری پیدا کند.

وی یکی دیگر از زمینه‌های حمایت حجت‌الاسلام باباخانی را حوزه شعر بانوان دانست و اظهار کرد: با همراهی و حمایت او و تلاش خواهران شاعر، دو منظومه شعری در قالب دو کتاب منتشر شد. برای تحقق این کار، بیش از ۲۰ نشست چندساعته در حوزه شعر برگزار کردیم و اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، امکان آماده‌سازی و انتشار این آثار فراهم نمی‌شد.

اسرایی با تأکید بر ضرورت تولید شعر متناسب با نیازهای روز در حوزه بانوان افزود: بانوان مداح به اشعاری نیاز دارند که با توجه به اقتضائات زمان و متناسب با سبک و سیاق مورد نیاز این حوزه سروده شده باشد. این دو کتاب با همین رویکرد تهیه و در اختیار بیش از هفت هزار مداح زن در سراسر کشور قرار گرفت.

وی در ادامه به برگزاری تجمعات بانوان هیأتی و زینبی در شهرستان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و بدون هزینه‌کرد حتی یک ریال از منابع مالی، توانستیم تجمعات بانوان را در بیش از ۲۵۰ شهرستان برگزار کنیم. تحقق این برنامه‌ها نیز حاصل حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر حجت‌الاسلام باباخانی بود.

مسئول امور بانوان سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در البرز خاطرنشان کرد: اگر این حمایت‌ها وجود نداشت، ممکن بود در میانه مسیر خسته شویم و فعالیت‌ها را ادامه ندهیم. از این رو، از تلاش‌ها و همراهی‌های حجت الاسلام باباخانی در حوزه بانوان قدردانی می‌کنیم و برای او در هر جایگاهی که به خدمت مشغول است، آرزوی توفیق، سربلندی و موفقیت روزافزون داریم.

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