به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی که روز چهارشنبه در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با قدردانی از خادمان اهل‌بیت(ع) و فعالان هیأتی، بر ضرورت تقویت نقش هیئت‌ها در جهاد تبیین، اقامه حق و تداوم مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: هیئت تنها به شورای عالی ستایشگری، شبکه هیئت‌ها، شعر و نوحه، رویداد «هوای نو»، اندیشکده هیئت، پژوهش‌های علمی، آموزش، هیئت‌های نوجوانان یا فعالیت‌های بانوان محدود نمی‌شود؛ بلکه این ظرفیت‌ها باید در منظومه‌ای هماهنگ و با هدف تقویت رسالت بزرگ‌تر هیئت مورد توجه قرار گیرند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره ضرورت جهاد تبیین گفت: پیچیدگی‌های دنیای امروز، اهمیت و دشواری این رسالت را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، ظرفیت هیئت می‌تواند به محل، مرکز و پایگاه جهاد تبیین تبدیل شود؛ ظرفیتی که در میراث معارف اهل‌بیت(ع) ریشه دارد و باید با شناخت دقیق این میراث، استمرار پیدا کند.

قمی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت و اقامه حق افزود: مسیر جهاد و تبیین حق، ریشه در سیره و معارف صدیقه طاهره(س) دارد و خادمان و فعالان هیأت‌های مذهبی باید این مسیر را با تعهد و جدیت ادامه دهند. ما صرفاً وارثان داغ و مصیبت نیستیم، بلکه با این میراث عهد و پیمان داریم و مسئولیت مهمی در دفاع از حق و تبیین حقیقت بر عهده گرفته‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه تبیین حق باید به اثرگذاری واقعی در مخاطبان منجر شود، خاطرنشان کرد: مسئله تنها این نیست که سخن شاعر یا مداح روشن و رسا باشد؛ مهم آن است که مخاطب با شنیدن این معارف، اراده‌ای در وجودش شکل بگیرد و برای تبیین حق و حقیقت به میدان بیاید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با قدردانی از خادمان و پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی، بر اهمیت استمرار مسیر فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: این نهضت و مسیر خدمت باید با جدیت بیشتری ادامه یابد. افرادی که امروز مسئولیت می‌پذیرند، حلقه‌ای از زنجیره بزرگ خدمتگزاران این شجره طیبه هستند و باید با احساس مسئولیت، راهی را که با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) آغاز شده است، ادامه دهند.

قمی همچنین با اشاره به مسئولیت سنگین هیئت‌ها در شرایط پیچیده آخرالزمانی، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه‌ها با تکیه بر معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و حضور فعال در عرصه جهاد تبیین، نقش مؤثرتری در اقامه حق و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کنند.

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