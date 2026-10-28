به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن آقامیری، کارشناس دینی، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی که روز چهارشنبه در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمن، بر نقش هیئت‌های مذهبی در جهاد تبیین، تقویت مقاومت اجتماعی و روشنگری درباره تاریخ اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی اظهار داشت: دشمن به این نتیجه رسیده است که تصرف این خاک و سرزمین الهی و معنوی با فشار و ابزار نظامی امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو، اگر بخواهد در این سرزمین نفوذ کند و به اهداف خود برسد، باید دل‌ها را تغییر دهد و فکر و محاسبات مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

آقامیری با اشاره به احتمال بروز درگیری‌های آینده گفت: ممکن است جنگ پیش رو در ظاهر ماهیت نظامی داشته باشد، اما در کنار آن، دشمن بر دو محور تمرکز کرده است؛ یکی کاهش تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی جامعه. از این منظر، هیئت‌ها باید برای مواجهه با جنگ شناختی و هجمه‌های فکری و فرهنگی آمادگی داشته باشند.

این کارشناس دینی با تأکید بر جایگاه هیئت در جهاد تبیین افزود: هیئت هم کانون جهاد تبیین و هم قرارگاه مقاومت است و می‌تواند در برابر جنگ شناختی پیچیده‌ای که جامعه با آن روبه‌روست، نقش‌آفرینی کند.

وی تاکید کرد: در آینده هجمه‌های سنگینی متوجه هیئت‌ها خواهد شد و از همین رو، حفظ و تقویت جایگاه این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه میدان هیئت و حضور اجتماعی مردم در عرصه‌های مختلف در تقابل با یکدیگر نیستند، اظهار کرد: حماسه‌ای که مردم در خیابان‌ها می‌آفرینند، در امتداد ظرفیت هیئت قرار دارد. ما مفهوم جهاد و مقاومت را از هیئت آموخته‌ایم و بسیاری از شهدای مدافع حرم نیز از خادمان، مداحان، سخنرانان یا فعالان هیئت‌های مذهبی بوده‌اند.

آقامیری با اشاره به نقش هیئت‌ها در حوادث و بحران‌های کشور گفت: در دوران کرونا، هنگام وقوع سیل و زلزله و همچنین در جنگ ۱۲روزه، هیئت‌ها به میدان آمدند و به ایفای نقش پرداختند. این ظرفیت نشان می‌دهد که هیئت صرفاً محل برگزاری مراسم مذهبی نیست، بلکه می‌تواند در بزنگاه‌های اجتماعی نیز حضوری مؤثر داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، از تلاش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی در دوره مسئولیتش در سازمان هیأت و تشکل‌های دینی یاد کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم باباخانی این بود که خدمت در این عرصه را به ساعات اداری محدود نمی‌کرد و شب و روز برای پیشبرد امور تلاش داشت.

این کارشناس مذهبی همچنین شبکه‌سازی در شهرستان‌ها را از اقدامات مهم سازمان در این دوره دانست و افزود: این فعالیت‌ها به نیروهای هیأتی در شهرستان‌ها جان تازه‌ای بخشید و باعث شد احساس هویت، اثرگذاری و شنیده‌شدن بیشتری داشته باشند. امروز در مناطق مختلف کشور، فعالان هیئتی احساس می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌ها و فعالیت‌ها نقش داشته باشند و اثرگذار باشند.

آقامیری با اشاره به همکاری‌های باباخانی با مجموعه‌های مختلف فرهنگی اظهار کرد: در مواردی، مجموعه‌هایی که ارتباط مستقیمی با سازمان هیأت نداشتند، برای پیگیری فعالیت‌های مؤثر معرفی شدند و باباخانی نیز برای همراهی با آنها قدم برداشت. به گفته وی، مسئولیت هدایت چنین مجموعه گسترده‌ای، ظرفیت و روحیه‌ای ویژه می‌طلبد و او این ویژگی‌ها را در باباخانی دیده است.

وی در ادامه، با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت نگاه مبارزاتی به تاریخ اهل‌بیت(ع) تأکید کرد و گفت: تاریخ اهل‌بیت(ع) را باید تاریخ مبارزه دید. برای نمونه، گریه حضرت زهرا(س) در کنار قبرستان بقیع صرفاً یک اندوه شخصی نبود؛ زنان مدینه گرد ایشان جمع می‌شدند و آن حضرت در خلال این مجالس، بخش‌های مهمی از تاریخ اسلام و موضوع ولایت و معرفی امیرالمؤمنین علی(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص) را برای آنان بازخوانی می‌کرد.

آقامیری این مجالس را نمونه‌ای از پیوند عزاداری و تبیین دانست و افزود: روشنگری حضرت زهرا(س) درباره نقاط اثرگذار تاریخ اسلام، برای جریان‌های مخالف و نفوذی خطرآفرین شده بود. از این رو، هیئت و مجلس عزاداری می‌تواند بستری برای بازخوانی تاریخ، روشنگری و جلوگیری از تحریف حقایق باشد.

وی هشدار داد: اگر هیئت از عیار تبیینی خود فاصله بگیرد و جریان‌های انحرافی با عملیات فریب، روزبه‌روز بر افکار عمومی اثر بگذارند، ممکن است تحریف حقایق تاریخی به‌تدریج در جامعه عادی‌سازی شود. هیئت باید با تکیه بر رسالت اصلی خود، اجازه ندهد حوادث مربوط به اهل‌بیت(ع) از حافظه تاریخی و آگاهی جامعه فاصله بگیرد.

این کارشناس دینی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه جهاد تبیین در فعالیت‌های هیئتی خاطرنشان کرد: اگر این رسالت به‌درستی دنبال نشود، اولویت‌های اصلی جامعه و مطالبه عدالت و خون‌خواهی شهدا نیز ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرد. ازاین‌رو، هیئت‌ها باید با جدیت بیشتری به تبیین حقایق، بازخوانی تاریخ اهل‌بیت(ع) و تقویت آگاهی عمومی بپردازند.

آقامیری در پایان، با اشاره به امیدواری خود نسبت به تداوم مسیر انقلاب اسلامی، تأکید کرد که ظرفیت هیئت‌های مذهبی باید در مسیر جهاد تبیین، مقاومت و دفاع از حقیقت حفظ و تقویت شود.

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