قدردانی از همسران خادمان هیئت، بخش مغفول تقدیر از فعالان این عرصه است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رحیم آبفروش، دبیر جامعه ایمانی مشعر، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی که روز چهارشنبه در تکیه تاریخی نیاوران برگزار شد، با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی در دوره مسئولیتش، بر دشواری مدیریت و خدمت‌رسانی به زیست‌بوم متنوع هیئت‌های مذهبی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: خدمت در زیست‌بوم هیئت، به دلیل تنوع سلیقه‌ها، علایق و گروه‌های فعال در این عرصه، کار آسانی نیست و هر کسی نمی‌تواند از عهده آن برآید. باباخانی در مدت مسئولیت خود با سعه صدر و صبوری با طیف‌های مختلف، از فعالانی که تعامل با آنها دشوارتر است تا پیرغلامان، مداحان، شاعران، نوحه‌سرایان و دیگر ارکان هیئت، تعامل کرد و توانست ارتباط خود را با این مجموعه متنوع حفظ کند.

دبیر جامعه ایمانی مشعر با قدردانی از شیوه تعامل باباخانی با فعالان هیئتی افزود: این رویکرد نشان داد که او آداب مواجهه با فضای متنوع هیئت را به‌خوبی آموخته است. امیدواریم این مسیر در دوره مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی نیز به بهترین شکل ادامه پیدا کند.

آبفروش در ادامه با اشاره به اینکه در چنین مراسم‌هایی معمولاً از خدمات مدیران و مسئولان تقدیر می‌شود، بر ضرورت توجه به بخش کمتر دیده‌شده این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: در مجموعه‌ای از کتاب‌ها با عنوان «نیمه پنهان ما»، خاطرات همسران شهدا روایت شده است؛ عنوانی که به بخشی از واقعیت اشاره دارد که غالباً از نگاه‌ها پنهان می‌ماند. همان‌گونه که از یک سمت ماه بیشتر دیده می‌شود و بخش دیگر آن کمتر در معرض دید قرار می‌گیرد، در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز گاهی بخش مهمی از تلاش‌ها مغفول می‌ماند.

وی با اشاره به فعالیت‌های بانوان در سازمان هیأت و تشکل‌های دینی اظهار کرد: در سال‌های مسئولیت حجت الاسلام باباخانی، سرکار خانم شریفی نیز چندین سال در حوزه بانوان سازمان هیئت زحمت کشیدند، اما پایان این دوره فعالیت، برخلاف مراسم امروز، در سکوت و بدون برگزاری مراسمی برای قدردانی از تلاش‌های ایشان همراه بود.

آبفروش با بیان اینکه دستاوردهای دوره مسئولیت حجت الاسلام باباخانی را نمی‌توان جدا از همراهی و تلاش بانوان دانست، افزود: اگر زحمات و همراهی این بانوان نبود، بسیاری از توفیقاتی که امروز به نام مسئولان و مدیران ثبت می‌شود، به دست نمی‌آمد. از همین رو، شایسته است از سرکار خانم شریفی و همه بانوانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، قدردانی شود.

وی در پایان، با قدردانی از همسران فداکار و همراه خادمان دستگاه سیدالشهدا(ع)، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تلاش‌ها در پشت صحنه انجام می‌شود و شاید کمتر به چشم بیاید، اما همین همراهی‌ها و پشتیبانی‌هاست که به خادمان هیئت امکان می‌دهد با توان و قوت بیشتری در میدان فعالیت کنند. از این رو، باید از همسران و خانواده‌های همراه خادمان اهل‌بیت(ع) نیز به‌طور ویژه تقدیر کرد.

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