پادکست کوثر | روزی که پیامبر، فاطمه را با خود به مباهله برد...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست «کوثر» به بازخوانی روایت‌هایی درباره شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) می‌پردازد؛ بانویی که جایگاه ویژه‌اش در رویدادهای مهم تاریخ اسلام، در روایات نقل شده است. در چهارمین قسمت، روایتی از امام رضا(ع) را می‌شنویم که در مجلسی با حضور مأمون و گروهی از دانشمندان عراق و خراسان، به آیه مباهله استناد می‌کنند؛ آیه‌ای که در ماجرای مباهله، از همراهی پیامبر اکرم(ص) با امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س) و امام حسن و امام حسین(ع) سخن می‌گوید.